Najmekši kolač bez jaja i mleka – gotov za 10 minuta, a ukus nestvaran

Napravite najmekši kolač bez jaja i mleka za samo 10 minuta – jednostavan, sočan, domaći recept koji uspeva svaki put i topi se u ustima.

Kada se iznenada javi želja za nečim slatkim, a frižider je poluprazan, ovaj recept dolazi kao spas. Najmekši kolač bez jaja i mleka pravi se od sastojaka koje gotovo svako ima kod kuće, a gotov je za svega 10 minuta. Nema komplikovanih koraka, nema čekanja – samo jednostavna priprema i miris domaćeg kolača koji ispuni kuhinju.

Kada vam zatreba brzo rešenje

Koliko puta vam se desilo da gosti najave dolazak, a vi nemate ni jaja ni mleko? Upravo tada ovaj recept postaje vaš adut. Mekan, sočan i lagan, kolač je dokaz da se od najjednostavnijih sastojaka može napraviti desert koji osvaja na prvi zalogaj.

Recept za najmekši kolač

Potrebno vam je:

250 g brašna,

150 g šećera,

200 ml vode,

80 ml ulja,

1 kesica praška za pecivo

i 1 kašičica vanile.

Sve sastojke pomešajte u jednoj činiji dok ne dobijete glatku smesu. Smesu izlijte u podmazan pleh i pecite oko 10 minuta na 200°C, dok kolač ne porumeni i ne postane mekan na dodir. Kada se ohladi, pospite ga prah šećerom ili prelijte tankim slojem čokolade. Rezultat je najmekši kolač bez jaja i mleka koji se ne mrvi, već se topi u ustima.

Kako da kolač bude još bolji

Ako želite da kolač bude još mekši, koristite gaziranu vodu umesto obične. Dodavanje korice limuna ili narandže unosi osvežavajuću aromu, dok komadići čokolade ili suvo voće daju bogatiji ukus. Za vegansku varijantu, pospite kolač kokosovim brašnom ili bademima, a ako nemate prašak za pecivo, možete ga zameniti sodom bikarbonom uz par kapi limunovog soka.

Najčešća pitanja o kolaču

Koliko dugo kolač ostaje svež?

Do tri dana ako se čuva u zatvorenoj posudi.

Mogu li koristiti integralno brašno?

Da, ali kolač će biti malo gušći.

Da li se može zamrznuti?

Može, najbolje je iseći na kocke i zamrznuti u kesici.

Ako tražite desert koji je brz, jednostavan i uvek uspeva, ovaj recept je pravi izbor. Najmekši kolač bez jaja i mleka nije samo praktično rešenje, već i dokaz da se od skromnih sastojaka može dobiti nestvarno ukusan rezultat. Idealno za trenutke kada želite da obradujete sebe ili goste, a nemate puno vremena.

