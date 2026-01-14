Najprostije princes krofne: Uspevaju svima uz 1 trik sa rernom koji sprečava da splasnu

Očajanje domaćica zbog neuspelih kolača nije novost, ali rešenje nam je sve vreme bilo pred nosom. Najprostije princes krofne nisu mit, već realnost koja je dostupna svakoj kuhinji, pod uslovom da znate jednu ključnu tajnu.

Mnogi veruju da je priprema ovog francuskog klasika rezervisana samo za vrhunske poslastičare. Međutim, stari zapisi iz svezaka naših baka govore drugačije. One nisu imale moderne konvekcijske rerne, a ipak su njihove krofne uvek bile vazdušaste kao oblak. U čemu je bila njihova tajna? Nije u sastojcima, već u strpljenju i jednom gvozdenom pravilu koje se ne sme prekršiti.

Tajna za najprostije princes krofne

Prava istina leži u nečemu što mnogi u žurbi zanemaruju. Najprostije princes krofne zahtevaju specifičan termički šok. Trik koji garantuje uspeh je jednostavan, ali strog: Rernu ne smete otvoriti ni po koju cenu dok se krofne peku! Čak i najmanji ulazak hladnog vazduha u trenutku dok testo raste dovešće do trenutnog kolapsa strukture. Ali to nije sve – postoji i korak nakon pečenja koji je presudan.

Potrebni sastojci:

250 ml vode

100 ml ulja

150 g brašna

4 krupnija jaja

Prstohvat soli i kašičica šećera

Da bi vam najprostije princes krofne uspele iz prvog pokušaja, pratite ovaj ritual pripreme:

Stavite vodu, ulje, so i šećer da provre. Sklonite sa vatre i umešajte brašno dok se ne formira lopta koja se odvaja od šerpe.

Kada se testo prohladi, dodajte jedno po jedno jaje, muteći mikserom dok ne dobijete sjajnu, lepljivu smesu.

Špricem formirajte krofne na plehu obloženom papirom za pečenje.

Zagrejati rernu na 200 stepeni i peći tačno 20 minuta bez otvaranja.

Nakon 20 minuta, smanjite na 180 stepeni i pecite još 10 minuta.

Najvažniji deo: Kada isključite rernu, odškrinite vrata tek malo i ostavite krofne unutra da se „osuš“ još 15 minuta.

Savet iskusnih domaćica

Ovaj proces postepenog hlađenja omogućava da se unutrašnja vlaga stabilizuje, čineći da kora ostane hrskava, a sredina šuplja, spremna za vaš omiljeni fil. Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz rerne širi toplina i ukus koji svi obožavaju.

Ne čekajte, iznenadite svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto svi govore da su ovo zaista najprostije princes krofne na svetu!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com