Najsočniji kolač sa makom i jabukama koji ste ikad probali: Izmerite sve na šolje, smućkajte za 10 minuta i uživajte

Ovaj kolač sa makom i jabukama na šolje je najsočnija poslastica koju možete smućkati za 10 minuta bez vage.

Ovaj kolač sa makom i jabukama na šolje je toliko sočan da ostaje mekan danima, a smućkaćete ga za tren.

Zaboravite na suve i mrvičaste kolače sa makom koje morate da „zapijate“ vodom da biste ih progutali. Tajna ovog recepta je u tome što jabuke bukvalno „natope“ biskvit vlagom dok se peče, pa on ostaje mekan kao duša i treći dan nakon pečenja.

Najbolje od svega? Ne treba vam vaga, ne treba vam brdo sudova, a priprema se završava pre nego što se rerna uopšte zagreje na 180 stepeni. Ako ste ljubitelj onih starinskih ukusa koji podsećaju na bakinu kuhinju, a nemate vremena za razvlačenje kora, ovaj recept je sve što vam treba.

Sastojci (mera je šolja od 250 ml):

3 jajeta

1,5 šolja šećera + 1 vanilin šećer

1 šolja rendanih jabuka (birajte kiselije sorte za bolji kontrast)

1 šolja mlevenog maka

1 šolja brašna + 1 prašak za pecivo

1 šolja ulja i 1 šolja mleka

1/2 šolje mlevenih oraha (oni daju onu masniju, bogatu teksturu)

1 kašičica cimeta

Glazura – 100 g čokolade, 2 kašike vode i 1 kašika ulja

Ovako se pravi:

Mikser vam treba samo za početak – umutite jaja sa šećerom dok ne postanu svetla i penasta. Dodajte ulje i mleko, a onda ostavite mikser sa strane.

Ubacite mak, orah i brašno pomešano sa praškom za pecivo. Promešajte lagano špatulom ili kašikom da testo ne „padne“.

Tek na kraju umešajte narendane jabuke i cimet. Sok koji puste jabuke tokom pečenja pretvoriće običan biskvit u najsočniji kolač sa makom i jabukama koji ste probali.

Izlijte u podmazan pleh i pecite na 180 stepeni tačno pola sata. Čim se ohladi, prelijte ga čokoladnom glazurom.

Zašto ovaj kolač uvek uspeva?

Glavna briga kod kolača sa makom je da ne budu „davilice“. Ovde jabuke igraju ulogu regulatora vlage – one sprečavaju mak da izvuče svu tečnost iz biskvita. Takođe, dodavanje mlevenih oraha umesto više brašna daje finu, puterastu teksturu koja se topi u ustima.

Čokoladna glazura na vrhu nije tu samo zbog ukusa, već služi kao „poklopac“ koji čuva svežinu kolača, sprečavajući vazduh da isuši površinu.

Ideje za serviranje i čuvanje

Iako je sam po sebi bogat, ovaj kolač sa makom i jabukama savršeno se slaže uz kašiku kisele pavlake ili čvrsto umućenog šlaga bez šećera, što će dodatno istaći aromu maka. Ako ga pripremate za goste, preko glazure možete posuti malo krupno seckanih oraha ili listiće badema dok je još topla.

Kolač čuvajte u zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi; videćete da je sutradan, kada se ukusi prožmu, još lepši i mekši.

