Najstariji srpski kolač: Omiljena poslastica hajduka, nikada se ne kvari!

Najstariji srpski kolač danas se retko gde može naći, sem na Zlatiboru za štandom neke fine bakice ili u Sirogojnu.

Za ovaj kolač kažu da je najstariji srpski kolač koji je zabeležen. Naime, domaćice su se nekada za poslastice snalazile kako su znale i umele.

Iako nisu imale ništa od savremenih namirnica, uvek su znale da svoje ukućane obraduju nečim slatkim.

A, ono što im je uvek bilo pri ruci su bile šljive, kojih u Srbiji oduvek bilo u izobilju. Tako je nastao i najstariji srpski slatkiš, za kojeg kažu da ne može da se pokvari!

Naime, dobio je ime šljivko, a na ovim prostorima prvi put pominje u vreme vladavine Otomanske imperije.

Pošto je izuzetno hranljiv i pošto se ne može pokvariti nikad, ovaj kolačić je bio strateška hrana za hajduke kao i za srpsku vojsku tokom Balkanskih ratova, pa čak i 1. Svetskog rata. Danas se retko gde može naći, sem na primer na Zlatiboru za štandom neke fine bakice ili u Sirogojnu gde se recept prenosi sa generacije na generaciju.

Kako se pravi najstariji srpski kolač

Ako ne možete da odete do ovih srpskih mesta kako biste probali slatkog šljivka, za vas smo pripremili recept ove poslastice:

Očistiti sveže šljive od koštica i kuvati dugo dok se smesa ne ugusti. Nakon toga dodati malo palente, tek toliko da je moguće oblikovati kolačić u obliku diska, a zatim ih poređati na listove svežeg kupusa i sušiti na suncu. Posle sušenja, suve ih uvijte u listove kupine i uvežite kanapom. Kasnije od tih kupinovih listova možete napraviti i čaj.

