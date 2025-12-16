Najtraženiji recept za Nikoljdan: Posna Manastirska torta – bogata, sočna i neodoljiva!

Tražite savršen desert za slavu? Ova posna Manastirska torta oduševljava bogatim ukusom oraha i čokolade – sočna i neodoljiva .

Prava posna Manastirska torta je više od običnog kolača, ona je spoj tradicije, pažljivo biranih sastojaka i ljubavi prema pripremi hrane.

Koliko puta ste se našli pred izazovom da pripremite slavsku trpezu koja će oduševiti goste, a da pritom ispoštujete sva pravila posta? Želite desert koji se topi u ustima, a ne onaj koji ostaje na tanjiru. Rešenje je pred vama, a miris koji će ispuniti vaš dom postaće najlepša uspomena ovog Nikoljdana.

Ako ste mislili da posne torte ne mogu biti sočne i bogate kao one sa maslacem i jajima, ovaj recept će vas razuveriti već pri prvom zalogaju.

Zašto je ova posna Manastirska torta kraljica slavske trpeze?

Mnogi se pitaju kako postići onu savršenu teksturu koja krasi manastirske poslastice. Tajna leži u jednostavnosti i kvalitetnim sastojcima. Orasi, džem od kajsije i crna čokolada čine trio koji garantuje uspeh. Ova posna Manastirska torta je dokaz da se uz malo truda može dobiti vrhunski gastronomski užitak.

Pripremite se da zapišete recept koji će vam svi gosti tražiti pre nego što odu kući. Ne dozvolite da vas stres oko pripreme savlada; pratite ove korake i uspeh je zagarantovan.

Tajna sočnosti: Sastojci koje sigurno imate

Za pripremu ove fantastične torte biće vam potrebno sledeće:

Za kore:

400 ml vode (može i kisele za osvežavajući ukus)

250 g šećera (kristal)

13 kašika mekog brašna

10 punih kašika mlevenih oraha

4 kašike domaćeg džema od kajsija (ključno za sočnost!)

1 kašičica sode bikarbone

4 kašike ulja

Za neodoljivi fil:

300 g šećera

250 ml vode

300 g mlevenih oraha

100 g kvalitetne posne crne čokolada

Malo rendane korice pomorandže (po želji)

Priprema korak po korak: Od rerne do savršenstva

Prvi korak je priprema kora. U dubljoj posudi pomešajte šećer, vodu, ulje i džem dok se sve lepo ne sjedini. Zatim postepeno dodajte brašno pomešano sa sodom bikarbonom i na kraju mlevene orahe. Smesa treba da bude homogena, bez grudvica.

Ovu smesu podelite na 4 jednaka dela. Svaku koru pecite na prevrnutom plehu obloženom papirom za pečenje ili u okruglom kalupu, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni, oko 10 do 15 minuta. Pazite da se ne prepeku kako bi ostale mekane.

Dok se kore hlade, pripremite fil koji daje karakter ovoj torti. Ušpinujte šećer sa vodom (neka vri 3-4 minuta), zatim dodajte mlevene orahe i štanglu čokolade. Mešajte dok se čokolada ne otopi i smesa ne postane gusta i sjajna. Dok je fil još topao, filujte kore.

Završni dodir je glazura od čokolade koju prelivate preko cele torte. Ostavite je da prenoći na hladnom mestu kako bi kore upile sve arome.

Savet zlata vredan: Kako da torta bude još bolja?

Jedan mali trik koji monahinje često koriste jeste dodavanje malo ruma ili soka od pomorandže u same kore pre pečenja. To daje specifičnu aromu koja se savršeno slaže sa orasima. Takođe, posna Manastirska torta je uvek ukusnija kada odstoji bar 24 sata pre služenja.

Ovaj recept nije samo uputstvo za poslasticu – to je trenutak zajedništva i zadovoljstva koji delite sa najmilijima. Ne čekajte poslednji trenutak, nabavite sastojke i iznenadite svoje najbliže već za ovaj praznik. Otkrijte zašto svi govore da je baš ova torta pravo čudo posne kuhinje!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com