Najukusnije posne bajadere – toliko su dobre da će svi tražiti recept, hit slavske trpeze

Kada se približi slava, svi razmišljamo o tome šta će biti na trpezi. A kada se na stolu pojave najukusnije posne bajadere, atmosfera se menja – svi žele da probaju i odmah pitaju za recept. Ovaj kolač je dokaz da posna trpeza može biti jednako bogata i slatka kao i mrsna.
Priprema je jednostavna:
Samleveni posni keks, orasi i šećer se sjedine sa kuvanim sirupom, a zatim se masa podeli na dva dela. U jedan deo dodaje se kakao, pa se ređa sloj po sloj. Na kraju se sve preliva čokoladnom glazurom. Rezultat su najukusnije posne bajadere koje izgledaju kao iz poslastičarnice, a prave se kod kuće.
Recept za posne bajadere:
Sastojci:
- 200 g šećera
- 200 ml vode
- 250 g posnog keksa
- 200 g oraha ili kikirikija
- 100 g posne čokolade
- 100 g posnog margarina
- Vanilin šećer
- Par kapi ekstrakta ruma (po želji)
Za glazuru:
100 g posne čokolade
1 kockica margarina
Priprema:
U šerpu sipajte šećer i vodu, pa kuvajte dok se šećer ne otopi. Dodajte margarin i posnu čokoladu, mešajte dok se masa ne sjedini. Sklonite sa vatre, pa dodajte orahe i mleveni keks. Dobijenu smesu podelite na dva dela – u jedan dodajte kakao da dobijete tamniji sloj. U kalup stavite prvo svetli, pa tamni sloj, dobro pritisnite i ostavite da se stegne. Prelijte glazurom od otopljene čokolade i margarina. Ohladite i secite na kocke.
Rezultat su najukusnije posne bajadere koje izgledaju kao iz poslastičarnice, a prave se kod kuće.
Kako da ih učiniš još boljim
- Ako nemate orahe, koristite lešnike ili bademe.
- Dodajte narandžinu koru ili rum za posebnu aromu.
- Bajadere mogu stajati u frižideru i do nedelju dana, a ukus postaje još bolji.
Najčešća pitanja o posnim bajaderama
Koliko dugo mogu da stoje?
– Do nedelju dana u frižideru.
Mogu li se zamrznuti?
– Da, do mesec dana.
Šta ako nemam orahe?
– Lešnici ili bademi su odlična zamena.
Ako želite kolač koji će biti zvezda vaše slave, najukusnije posne bajadere su pravi izbor. Jednostavne su, praktične i toliko dobre da će svi tražiti recept – zato postaju hit svake slavske trpeze.
