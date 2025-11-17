Najukusnije posne bajadere – toliko su dobre da će svi tražiti recept, hit slavske trpeze

Kada se približi slava, svi razmišljamo o tome šta će biti na trpezi. A kada se na stolu pojave najukusnije posne bajadere, atmosfera se menja – svi žele da probaju i odmah pitaju za recept. Ovaj kolač je dokaz da posna trpeza može biti jednako bogata i slatka kao i mrsna.

Priprema je jednostavna:

Samleveni posni keks, orasi i šećer se sjedine sa kuvanim sirupom, a zatim se masa podeli na dva dela. U jedan deo dodaje se kakao, pa se ređa sloj po sloj. Na kraju se sve preliva čokoladnom glazurom. Rezultat su najukusnije posne bajadere koje izgledaju kao iz poslastičarnice, a prave se kod kuće.

Recept za posne bajadere:

Sastojci:

200 g šećera

200 ml vode

250 g posnog keksa

200 g oraha ili kikirikija

100 g posne čokolade

100 g posnog margarina

Vanilin šećer

Par kapi ekstrakta ruma (po želji)

Za glazuru:

100 g posne čokolade

1 kockica margarina

Priprema:

U šerpu sipajte šećer i vodu, pa kuvajte dok se šećer ne otopi. Dodajte margarin i posnu čokoladu, mešajte dok se masa ne sjedini. Sklonite sa vatre, pa dodajte orahe i mleveni keks. Dobijenu smesu podelite na dva dela – u jedan dodajte kakao da dobijete tamniji sloj. U kalup stavite prvo svetli, pa tamni sloj, dobro pritisnite i ostavite da se stegne. Prelijte glazurom od otopljene čokolade i margarina. Ohladite i secite na kocke.

Rezultat su najukusnije posne bajadere koje izgledaju kao iz poslastičarnice, a prave se kod kuće.

Kako da ih učiniš još boljim

Ako nemate orahe, koristite lešnike ili bademe.

Dodajte narandžinu koru ili rum za posebnu aromu.

Bajadere mogu stajati u frižideru i do nedelju dana, a ukus postaje još bolji.

Najčešća pitanja o posnim bajaderama

Koliko dugo mogu da stoje?

– Do nedelju dana u frižideru.

Mogu li se zamrznuti?

– Da, do mesec dana.

Šta ako nemam orahe?

– Lešnici ili bademi su odlična zamena.

Ako želite kolač koji će biti zvezda vaše slave, najukusnije posne bajadere su pravi izbor. Jednostavne su, praktične i toliko dobre da će svi tražiti recept – zato postaju hit svake slavske trpeze.

(stvarukusa.rs)

