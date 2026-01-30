Najzdravija poslastica na svetu stara 6.000 godina: Sprema se za 5 minuta od 2 sastojka, daje energiju i ne goji

Pasteli – najzdravija poslastica na svetu! Tajna Homerovih ratnika stara 6.000 godina krije se u samo 2 sastojka: susamu i medu.

Gorivo za Homerove ratnike! Pasteli, najzdravija poslastica na svetu leči stres, umor i hronično loš holesterol – sve zahvaljujući samo 2 sastojka.

Ova lekovita poslastica se spominje u Homerovoj Ilijadi pod nazivom Intrion. U Homerovoj Ilijadi intrion ili pasteli daje se Helenima, ratnicima pre odlaska u bitku kako bi imali energiju i snagu za teške napore i borbu. Pasteli se spominje i u drevnim egipatskim zapisima gde su ga uzimale žene kako bi stimulisale hormonalne žlezde.

Čuveni Grčki pisac i “otac” istorije Heradot nazvao je pasteli lekom i delicijom istovremeno u svojim zapisima.

Šta je zapravo ova najzdravija poslastica na svetu? Radi se o mešavini samo dva sastojka – susama i meda. Nazivaju ga još i pitom od susama i meda.

Koristi i lekovita svojstva Pastelija

Kombinacija ove dve namirnice daje vam sveti gral korisnih sastojaka i to između ostalog: cinka, gvožđa, vlakana, magnezijuma, kalcijuma, bakra i niza vitamina, posebno grupe B, odnosno skoro svih sastojaka ključnih za zdravlje i funkcionisanje organizma.

Prema istraživanjima, kombinacija koja se stvara sinergijom ovih potpuno prirodnih sastojaka delotvorna je za regulaciju masnoća u krvi posebno odnosa LDL I HDL holesterola.

Pasteli će idealno delovati na regulaciju nepravilnih otkucaja srca, visok krvni pritisak i bolju cirkulaciju. Daće vam neophodnu energiju i snagu za teški fizički i psihički rad.

Istraživanja ukazuju da redovno korišćenje pastelija rešava hronični umor, nervozu i depresiju. Kombinacija sjajno djeluje i na hronični stres i to nakon 3 nedelje redovnog korišćenja.

Nova studija Clinical Journal of Nutrition potvrdila je koristi meda i susama na redukciju depresije, arteroskleroze, multipleskleroze i visokog krvnog pritiska.

Pasteli sadrži čak 182 elementa koji su korisni za zdravlje našeg organizma, a posebno je velika koncentracija antioksidansa koji sprečavaju razvoj raka i drugih teških oboljenja na ćelijskom nivou.

Samo jedna ili dve kuglice pastelija pred neki važan događaj, daće vam dugotrajnu i jaku energiju i biti sjajno gorivo za zdravlje celog organizma.

Izvorni recept za Pasteli

Sastojci:

300 grama tahinija (pasta od čistog mlevenog susama)

300 grama prirodnog meda

Napomena: U prodavnicama zdrave hrane možete naći gotovi tahini.

Možete ga napraviti i sami ako imate vremena i dobar blender:

Za dobar domaći tahini namaz trebaju vam sirove oljuštene semenke sisama i ulje po želji (obično 2 kašičice ulja idu na jednu ili pola šoljice semenki, u zavisnosti koliko gustu smesu želite – najčešće se koristi susamovo, maslinovo ili suncokretovo). Lagano popržite semenke na tiganju bez dodavanja masnoća do zlatne boje (5-10 minuta, mešajući stalno). Budite oprezni da vam susam ne zagori jer će postati gorkog ukusa Kada se ohlade, ubacite ih u blender s maslinovim uljem i miksajte dok ne dobijete pastu željene gustoće (možete dodavati još maslinovog ulja po želji).

Postupak:

Pomešajte ove dve namirnice u posudi. Pre stavljanja u posudu možete izliti nakupljeno ulje koje se stvori na vrhu posude sa tahinijem. Oba sastojka su tečna ali, što je vrlo interesantno, kada ih dobro izmešate, stvrdnuće se u masu koja se može oblikovati kao plastelin.

U toku mešanja možete dodati u masu i šaku drobljenih komadića oraha, badema, pistaća ili lešnika ako želite. Neki, praveći ovaj recept, peku smesu što nikako ne preporučujemo zbog velikog gubitka korisnih sastojaka ali i samog ukusa.

Napravite kuglice, ploču ili neki vama zanimljiv oblik. Uvaljajte ove kuglice ili pravougaonike u cele semenke susama.

Gotove pastelije poređajte na neki poslužavnik i stavite sve u hladnjak.

Kao lek ali i poslasticu potrebno je uzeti 2-3 kuglice dnevno. Ipak, to će vam biti vrlo teško kada probate koliko je ovaj slatkiš ukusan.

Budite umereni jer se radi o energetskoj “bombi”.

