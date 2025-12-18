Najzdraviji recept za palačinke: Samo 3 sastojka, a jedu se bez griže savesti

Ovaj recept za palačinke od samo 3 sastojka sprema se za pet minuta, a toliko su ukusne da ćete ih praviti svakog jutra.

Tri sastojka i nula šećera. Uz ovaj recept za palačinke jedete slatko bez razmišljanja o kalorijama.

Palačinke su verovatno najomiljeniji doručak na svetu, ali svi znamo onu drugu stranu medalje – osećaj težine i nadutosti koji nas prati celo pre podne zbog belog brašna i šećera. Ako ste mislili da morate da birate između vitke linije i uživanja u toplom doručku, prevarili ste se.

Ovaj najzdraviji recept za palačinke postao je viralan s razlogom: rešava problem gladi, želje za slatkim i viška kalorija u samo par minuta.

Recept koji kriju svi fitnes treneri

Zapravo je neverovatno da vam za savršen doručak ne treba gomila namirnica iz prodavnice zdrave hrane. Sve što vam je potrebno su tri osnovne stvari koje verovatno već imate u kuhinji, a njihova kombinacija je ono što ovaj obrok čini posebnim:

banana

dva jaja

cimet

Priprema:

Bananu pažljivo ogulite, a potom je izgnječite uz pomoć viljuške. U smesu sa voćem dodajte jaja, a potom sve zajedno pomešajte. Na kraju vam preostaje cimet, koji možete da dodate prema svom ukusu. Dobro promešajte sve sastojke.

Smesa je odmah spremna za pečenje. Pecite ih na način na koji se peku manje i deblje američke palačinke.

Palačinke namažite po želji.

Rezultat koji će vas naterati da bacite staru svesku recepata

Zašto svi tvrde da je ovo najzdraviji recept za palačinke? Zato što nakon njih nema onog poznatog „pada“ energije. Dobijate obrok bez glutena i aditiva koji vas zapravo pokreće. Savršene su za decu koja ne vole voće, za ljude koji su stalno u pokretu, ali i za one dane kada samo želite da se počastite bez griže savesti.

Palačinke namažite po želji. Malo meda, šaka borovnica ili kašika domaćeg džema bez šećera biće sasvim dovoljno.

Probajte ih već sutra ujutru – garantujemo vam da se više nikada nećete vratiti na staru varijantu sa brašnom.

