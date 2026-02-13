Napravite ovaj svima omiljeni slatkiš u kući – brže, zdravije i daleko ukusnije nego onaj iz prodavnice

Domaći slatkiš koji je ukusniji i zdraviji nego popularan kupovna varijanta.

Napravite ovaj svima omiljeni slatkiš u kući – brzo, a zdravije i daleko ukusnije nego onaj iz prodavnice.

Kako napraviti ukusniji, zdraviji „Snickers“ slatkiš kod kuće.

Ako ti se jede nešto slatko, ali želiš da to bude ukusno i prirodnije nego kupovni slatkiši, domaće Snickers čokoladice su odlična opcija. One kombinuju omiljeni ukus kikirikija, čokolade i karamele, ali se prave od samo nekoliko sastojaka koje možeš lako da nabaviš. Ovaj recept je praktičan, relativno jednostavan, i rezultat su čokoladice koje su puno bolji izbor od industrijskih slatkiša — bez rafinisanog šećera i sa prirodnim sastojcima.

Ove čokoladice nisu samo ukusne, već mogu da budu i zanimljiva ideja za domaću poslasticu ili poklon.

Sastojci:

Kikiriki

Urme

So

Kikiriki puter

Čokolada

Priprema:

Kikiriki stavi u seckalicu ili blender i iseckaj na sitne komadiće. Zatim dodaj urme u seckalicu i nastavi da mešaš sa seckanim kikirikijem.

Kada je smeša gotova, prebaci je u pleh. Poravnaj rukom ili kašikom tako da smesa pokrije dno pleha.

U drugoj posudi umuti kikiriki puter štapnim mikserom, pa ga ravnomerno nanesi na podlogu.

Preko njega pospi seckani kikiriki i lagano utisni u smesu. Stavi u zamrzivač na kratko hlađenje.

Izvadi i iseci na štanglice željene veličine, poput pravih Snickers čokoladica, pa svaku prelij otopljenom čokoladom sa svih strana.

Ostavite da se čokolada stegne i tvoj domaći Snickers je spreman za degustaciju — uživaj u zdravoj i ukusnoj poslastici!

Ovaj recept je sjajan način da napraviš domaću verziju popularnih čokoladica, uz malo sastojaka i bez komplikovanih postupaka.

Prijatno!

(danas.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com