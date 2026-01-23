Napraviti tri leće je lakše nego što mislite: Ukus kao iz najbolje poslastičarnice

Tri leće gotov za samo 45 minuta! Saznajte kako da napravite najsočniji kolač koji uvek uspeva i oduševljava svakog gosta.

Ovaj provereni recept za tri leće donosi savršenu sočnost i ukus koji će vas oboriti s nogu već pri prvom zalogaju.

Za svaku proslavu, rođendan, ili ovičan nedeljni ručak možete da spremite tri leće ili „tri mleka“ kao poslasticu. Osvežavajući kolač će sigurno oduševiti sve goste i ukućane, a vama neće oduzeti više od 45 minuta da ga spremite.

Sastojci:

Za koru:

6 jaja

200 g šećera

200 g brašna

200 g griza

1 kesica praška za pecivo

Za preliv:

1 l mleka

500 ml slatke pavlake

150 g mleka u prahu

Za karamel:

200 g šećera

200 ml slatke pavlake

30 g maslaca

Priprema:

Umutiti 6 belanaca sa 200 gr šećera, dodavati jedno po jedno muteći 6 žumanca. Dobro umutiti i dodati mešavinu brašna. griza i praška za pecivo. Dobro izmešati i staviti u pleh veličine 20×35 cm prethodno podmazan uljem i posut brašnom. Peći na 180 stepeni 25 do 30 minuta.

U posudu staviti mleko i slatku pavlaku da provri i dodati malo po malo mleka u prahu muteći žicom da nema grudvica. Koru ohladiti da bude maka izbockati štapićem za ražnjić i sipati vrelo mleko kutlačom i ostaviti da kora upije i ohladi se.

U suvu posudu staviti 200 gr šećera, karamelisati u svetlo braon boju, dodati 200 ml slatke pavlake i na tihoj vatri kuvati mešajući žicom da se karamel istopi i na kraju dodati 30 gr maslaca. Preliti kolač, dobro ohladiti pa seći.

Dodatni saveti za savršen „tri leće“

Kako bi Vaš kolač svaki put ispao kao iz najbolje poslastičarnice, obratite pažnju na ove sitne, ali važne detalje koji prave veliku razliku:

Za najbolju apsorpciju preliva, uvek kombinujte temperaturu. Ako je kora hladna, preliv mora biti vreo (kao u ovom receptu). To omogućava grizu i brašnu da ravnomerno upiju tečnost do samog jezgra, bez stvaranja gnjecavih delova.

Nakon što ispečete koru, nemojte žuriti. Pustite je da se prirodno prohladi pre nego što počnete sa bockanjem. Što više rupica napravite štapićem, to će kolač biti sočniji.

Kada topite šećer za karamel, radite to na umerenoj temperaturi. Čim dobije boju ćilibara, dodajte pavlaku. Ako šećer previše potamni, karamel će imati gorak ukus koji može da nadjača nežnost mleka.

Iako je kolač spreman za 45 minuta, on svoj puni potencijal dostiže nakon nekoliko sati u frižideru (idealno preko noći). Hladnoća će povezati ukuse tri vrste mleka i učiniti biskvit čvršćim za lakše i lepše sečenje.

Ovaj recept za „tri leće“ je pravi dokaz da vrhunsko poslastičarstvo ne mora biti komplikovano niti rezervisano samo za restorane. Sa pravim razmerama i malo strpljenja, dobićete poslasticu koja je istovremeno lagana, osvežavajuća i neverovatno bogata ukusom.

Bilo da ga pripremate za veliku proslavu ili običan nedeljni ručak, ovaj kolač će uvek biti zvezda trpeze kojoj će se svi iznova vraćati.

