Ne bacajte banane: Ovaj kolač od 3 sastojaka se pravi za 5 minuta i osvaja svaku kuću

Otkrijte kolač od par sastojaka koji se pravi za 5 minuta – jednostavan recept i omiljeni desert u svakoj kući.

Kolač od 3 sastojaka – brzi desert za 5 minuta
Koliko puta vam se desilo da banane ostanu na stolu, pocrne i deluju kao da su za bacanje? Umesto da ih bacite, pretvorite ih u kolač od 3 sastojaka koji se sprema za 5 minuta i donosi miris doma u svaku kuhinju. Jednostavan, praktičan i emotivan – ovaj recept je dokaz da male stvari mogu doneti veliku radost.

Banane su voće koje često ostane zaboravljeno u činiji. Kada potamne, većina ljudi ih baca, a zapravo tada postaju savršene za kolače – mekane, slatke i pune ukusa. Ovaj recept je dokaz da od par sastojaka možete dobiti desert koji izgleda kao da ste se potrudili satima.

Za pripremu vam je potrebno:

  • 2 zrele banane
  • 2 jajeta
  • 4 kašike brašna
  • 1 kašika šećera (ili meda)
  • prstohvat praška za pecivo
  • malo vanile ili cimeta po želji

Priprema:

Banane izgnječite viljuškom, dodajte jaja i dobro izmešajte. Ubacite brašno, prašak za pecivo i zaslađivač. Sve sjedinite i sipajte u manju tepsiju ili kalup. Pecite 15 minuta na 180°C. Rezultat je mekan, mirisan kolač koji se topi u ustima.

Zašto je ovaj recept poseban? Zato što je praktičan, brz i koristi ono što biste inače bacili. Osim što štedi vreme, podseća nas da male stvari mogu doneti veliku radost.

Kako da kolač od par sastojaka postane još bolji:

  • Dodajte komadiće čokolade ili orahe za bogatiji ukus.
  • Umesto brašna koristite ovsene pahuljice za zdraviju verziju.
  • Ako nemate jaja, zamenite ih jogurtom ili chia semenjem.
  • Poslužite uz kuglu sladoleda za luksuzni desert.

Zašto ne bacati banane?

Prema podacima FAO, čak 30% voća završi u otpadu. Banane su među najčešće bačenim namirnicama, iako su nutritivno bogate – sadrže kalijum, vlakna i prirodne šećere. Korišćenjem zrelih banana u kolaču smanjujete otpad i dobijate zdrav desert.

Najčešća pitanja o kolaču od 3 sastojaka:

1. Mogu li koristiti zamrznute banane?

– Da, samo ih odmrznite i izgnječite.

2. Koliko dugo kolač može da stoji?

– Do 3 dana u frižideru, najbolje pokriven folijom.

3. Mogu li dodati kakao?

– Naravno, dobićete čokoladnu verziju kolača.

Kolač od 3 sastojaka koji donosi osmeh

Umesto da bacite zrele banane, pretvorite ih u kolač od 3 sastojaka koji se pravi za 5 minuta. Jednostavan recept, miris doma i osmeh na licima vaših najbližih – to je vrednost koju ne možete kupiti. Probajte već danas i podelite radost!

