Ne bacajte banane: Ovaj kolač od 3 sastojaka se pravi za 5 minuta i osvaja svaku kuću

Otkrijte kolač od par sastojaka koji se pravi za 5 minuta – jednostavan recept i omiljeni desert u svakoj kući.

Koliko puta vam se desilo da banane ostanu na stolu, pocrne i deluju kao da su za bacanje? Umesto da ih bacite, pretvorite ih u kolač od 3 sastojaka koji se sprema za 5 minuta i donosi miris doma u svaku kuhinju. Jednostavan, praktičan i emotivan – ovaj recept je dokaz da male stvari mogu doneti veliku radost.

Banane su voće koje često ostane zaboravljeno u činiji. Kada potamne, većina ljudi ih baca, a zapravo tada postaju savršene za kolače – mekane, slatke i pune ukusa. Ovaj recept je dokaz da od par sastojaka možete dobiti desert koji izgleda kao da ste se potrudili satima.

Za pripremu vam je potrebno:

2 zrele banane

2 jajeta

4 kašike brašna

1 kašika šećera (ili meda)

prstohvat praška za pecivo

malo vanile ili cimeta po želji

Priprema:

Banane izgnječite viljuškom, dodajte jaja i dobro izmešajte. Ubacite brašno, prašak za pecivo i zaslađivač. Sve sjedinite i sipajte u manju tepsiju ili kalup. Pecite 15 minuta na 180°C. Rezultat je mekan, mirisan kolač koji se topi u ustima.

Zašto je ovaj recept poseban? Zato što je praktičan, brz i koristi ono što biste inače bacili. Osim što štedi vreme, podseća nas da male stvari mogu doneti veliku radost.

Kako da kolač od par sastojaka postane još bolji:

Dodajte komadiće čokolade ili orahe za bogatiji ukus.

Umesto brašna koristite ovsene pahuljice za zdraviju verziju.

Ako nemate jaja, zamenite ih jogurtom ili chia semenjem.

Poslužite uz kuglu sladoleda za luksuzni desert.

Zašto ne bacati banane?

Prema podacima FAO, čak 30% voća završi u otpadu. Banane su među najčešće bačenim namirnicama, iako su nutritivno bogate – sadrže kalijum, vlakna i prirodne šećere. Korišćenjem zrelih banana u kolaču smanjujete otpad i dobijate zdrav desert.

Najčešća pitanja o kolaču od 3 sastojaka:

1. Mogu li koristiti zamrznute banane?

– Da, samo ih odmrznite i izgnječite.

2. Koliko dugo kolač može da stoji?

– Do 3 dana u frižideru, najbolje pokriven folijom.

3. Mogu li dodati kakao?

– Naravno, dobićete čokoladnu verziju kolača.

Kolač od 3 sastojaka koji donosi osmeh

Umesto da bacite zrele banane, pretvorite ih u kolač od 3 sastojaka koji se pravi za 5 minuta. Jednostavan recept, miris doma i osmeh na licima vaših najbližih – to je vrednost koju ne možete kupiti. Probajte već danas i podelite radost!

