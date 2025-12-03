Ne bacajte banane: Ovaj kolač od 3 sastojaka se pravi za 5 minuta i osvaja svaku kuću

Koliko puta vam se desilo da banane ostanu na stolu, pocrne i deluju kao da su za bacanje? Umesto da ih bacite, pretvorite ih u kolač od 3 sastojaka koji se sprema za 5 minuta i donosi miris doma u svaku kuhinju. Jednostavan, praktičan i emotivan – ovaj recept je dokaz da male stvari mogu doneti veliku radost.
Banane su voće koje često ostane zaboravljeno u činiji. Kada potamne, većina ljudi ih baca, a zapravo tada postaju savršene za kolače – mekane, slatke i pune ukusa. Ovaj recept je dokaz da od par sastojaka možete dobiti desert koji izgleda kao da ste se potrudili satima.
Za pripremu vam je potrebno:
- 2 zrele banane
- 2 jajeta
- 4 kašike brašna
- 1 kašika šećera (ili meda)
- prstohvat praška za pecivo
- malo vanile ili cimeta po želji
Priprema:
Banane izgnječite viljuškom, dodajte jaja i dobro izmešajte. Ubacite brašno, prašak za pecivo i zaslađivač. Sve sjedinite i sipajte u manju tepsiju ili kalup. Pecite 15 minuta na 180°C. Rezultat je mekan, mirisan kolač koji se topi u ustima.
Zašto je ovaj recept poseban? Zato što je praktičan, brz i koristi ono što biste inače bacili. Osim što štedi vreme, podseća nas da male stvari mogu doneti veliku radost.
Kako da kolač od par sastojaka postane još bolji:
- Dodajte komadiće čokolade ili orahe za bogatiji ukus.
- Umesto brašna koristite ovsene pahuljice za zdraviju verziju.
- Ako nemate jaja, zamenite ih jogurtom ili chia semenjem.
- Poslužite uz kuglu sladoleda za luksuzni desert.
Zašto ne bacati banane?
Prema podacima FAO, čak 30% voća završi u otpadu. Banane su među najčešće bačenim namirnicama, iako su nutritivno bogate – sadrže kalijum, vlakna i prirodne šećere. Korišćenjem zrelih banana u kolaču smanjujete otpad i dobijate zdrav desert.
Najčešća pitanja o kolaču od 3 sastojaka:
1. Mogu li koristiti zamrznute banane?
– Da, samo ih odmrznite i izgnječite.
2. Koliko dugo kolač može da stoji?
– Do 3 dana u frižideru, najbolje pokriven folijom.
3. Mogu li dodati kakao?
– Naravno, dobićete čokoladnu verziju kolača.
Kolač od 3 sastojaka koji donosi osmeh
Umesto da bacite zrele banane, pretvorite ih u kolač od 3 sastojaka koji se pravi za 5 minuta. Jednostavan recept, miris doma i osmeh na licima vaših najbližih – to je vrednost koju ne možete kupiti. Probajte već danas i podelite radost!
