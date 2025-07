Nekad su naše bake pravile ovakve štrudle: Ukus će vas vratiti u srećno detinjstvo, obavezno probajte

Recepata za ovaj kolač ima bezbroj. I svako od nas zna da je njegova baka imala onaj najbolji. Taj prvi miris i ukus dizanog testa punjenog orasima ostaje duboko urezan u sećanju i nakon više isprobanih verzija ove štrudle, opet se na kraju vraćamo starom poznatom, najdražem, bakinom.

Jer nije to samo štrudla sa orasima, to su one bezbrižne uspomene na detinjstvo, igru..

Gotovo da ne postoji osoba u Srbiji koja ne voli štrudlu, a posebno popularna u Vojvodini. Makovnjača ili štrudla sa makom je najpoznatija vrsta ovog specijaliteta.

Štrudla sa makom se služi dok je topla, a njena priprema iziskuje i neke posebne uslove, s obzirom na to da se pravi od maka, najpre morate dobro osušiti seme maka i samleti ga.

Sastojci:

2 kesice suvog pekarskog kvasca

2 dl vode

3 kafene kašičice šećera

8 dl mleka

130 dkg brašna

1 kafena kašičica soli

100 g masti

1 jaje

Fil

500 g mlevenog maka

2 dl mleka

600 g šećera

Priprema

Testo

U mlaku vodu dodati izdrobljeni kvasac i 3 kašičice šećera pa ostaviti da kvasac zapeni. U vanglu sipati mlako mleko, kvasac koji je nadošao, pa dodati veći deo brašna, so i mesiti testo.

Testo mesiti 5 do 10 minuta. Oprati ruke od testa pa još malo mutiti sa mašću. Testo prekriti čistom krpom pa staviti na toplo mesto da nadođe.

Nakon što je testo naraslo premesiti ga na podlozi posutoj brašnom i podeliti na tri jednaka dela. Oblikovati testo u loptice, razvući ih oklagijom na veličinu plitkog tanjira, pa ih prekriti krpom da se odmaraju deset minuta.

Fil

Staviti mleko da vri, pa u to dodati šećer i mak, a potom kuvati oko pet minuta dok se šećer ne istopi.

Uvijanje štrudle

Stavite testo na stolnjak, premažite mašću i rukama razvucite pravougaonik. Fil rasporedite na 4/5 površine i uz pomoć stolnjaka uvijte štrudlu. Tako uvijenu je prebacite u pleh obložen pek-papirom. Neka stoji tako i narasta oko 30 minuta.

Rernu zagrejte na 200 stepeni, a štrudlu premažite izmućenim jajetom pomešanim sa mašću i pecite od 45 do 50 minuta, u zavisnosti od šporeta.

(Espreso/Super žena)

