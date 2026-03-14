Nema brašna i šećera, a topi se u ustima: Vrhunski slatkiš od 3 sastojka spreman za 5 minuta

Vrhunski slatkiš od samo 3 sastojka koji se topi u ustima i nema ni brašna ni šećera. Spreman za pet minuta, a svi pitaju za recept!

Ko kaže da bez brašna i šećera ne može da se napravi nešto što se topi u ustima, nije probao ovaj kolač. Dve zrele banane, četiri jajeta i 250 grama crne čokolade, to je sve što treba. Vrhunski slatkiš koji izgleda kao iz poslastičarnice, a sprema se za pet minuta i peče za dvadeset.

Tri sastojka, a svi pitaju za recept

Postavite ovaj kolač na sto i za pet minuta nema ni mrvice. Niko ne pita od čega je napravljen dok jede, a kada kažete da nema ni brašna ni šećera, niko vam ne veruje.

Banana sladi i drži kolač vlažnim, čokolada daje ukus i strukturu, jaja dižu sve to i daju onu kremastu sredinu koja se topi pri prvom zalogaju.

Tri sastojka, a rezultat koji obični kolači s dvadeset sastojaka retko postignu.

Sastojci:

2 zrele banane

4 jajeta

250g crne čokolade bez šećera

Priprema:

Čokoladu izlomite na komadiće i otopite na pari ili u mikrotalasnoj na kratkim intervalima od 30 sekundi, uz mešanje između svakog intervala. Nemojte da čokolada dođe u direktan kontakt s vodom ni parom jer se zgruda i postane zrnasta. Otopljena čokolada treba da bude glatka i sjajna.

Banane izgnječite viljuškom do glatke mase bez grudvica. Što su zrelije, lakše se gnječe i slađe su. Dodajte ih u otopljenu čokoladu dok je još topla i promešajte dok se ne dobije jednoličan smeđi krem.

Jaja razdvojite na žumanca i belanca. Žumanca dodajte u čokoladnu smesu i dobro umešajte. Belanca umutite u čvrst sneg i lagano ih uvijajte u smesu kašikom odozgo prema dole, ne mešajte jako jer uništavate vazduh koji daje kolač laganu teksturu.

Smesu sipajte u podmazani kalup i pecite na 175 stepeni dvadeset do dvadeset pet minuta.

Kako znati da je kolač gotov

Ovaj vrhunski slatkiš bez brašna ne sme da se peče kao običan kolač. Kada čačkalica izađe s malo vlažnih mrvica, kolač je gotov. Ako izađe čista, kolač je prepečen i izgubiće onu kremastu sredinu zbog koje je poseban.

Izvadite iz rerne i ostavite da se ohladi u kalupu dvadeset minuta pre nego što ga izvadite.

Šta ako nemate crnu čokoladu bez šećera

Crna čokolada bez šećera nije uvek lako dostupna i nije jeftina. Ali postoje zamene koje daju skoro isti rezultat bez da menjaju teksturu:

Obična tamna čokolada 70% ili više – sadrži malo šećera, ali dovoljno malo da kolač i dalje ostane daleko od klasičnih slatkih recepata. Birajte banane koje nisu potpuno zrele da uravnotežite

Kakao prah i kokosovo ulje – četiri kašike kakaa i dve kašike kokosovog ulja zamenjuju 250g čokolade. Potpuno bez šećera, ukus je intenzivniji i gorči, što mnogima više odgovara od čokolade

Mlečnu čokoladu i belu čokoladu preskočite, sa njima kolač više nije ono što je trebalo da bude.

Kako servirati kolač da izgleda kao iz poslastičarnice

Ovaj kolač je tamne, sjajne boje i već sam po sebi izgleda skupo. Ali par detalja ga podiže na potpuno drugi nivo za manje od dva minuta.

Pospite vrh kakaom u prahu kroz sitno sito tik pre serviranja, ne ranije jer kakao upija vlagu i gubi izgled. Dodajte nekoliko svežih malina ili jagoda sa strane, crvena boja uz tamnu čokoladu izgleda kao s naslovnice. Ako imate šlag, jedna kašika sa strane je dovoljna, ne treba više.

Secite ga toplim nožem. Zagrejte sečivo pod toplom vodom, obrišite suvom krpom i sečite. Svaki rez ispadne čist i gladak i kriška izgleda savršeno na tanjiru.

Recept koji čuvate samo za sebe

Ko prvi put napravi ovaj kolač, ne može da veruje da nema ni brašna ni šećera. Sredina se topi u ustima, ukus čokolade je intenzivan i nijedan gost za stolom ne bi pogodio od čega je napravljen.

Tri sastojka, pet minuta pripreme i dvadeset minuta u rerni. Vrhunski slatkiš koji ne zahteva ni veštinu ni iskustvo, samo zrele banane i dobru čokoladu.

