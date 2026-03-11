Nema mleka i jaja, a ukus je čist luksuz: Hit poslastica koja se pravi za 15 minuta i uvek uspeva

Nema mleka ni jaja, a ko je proba pita za recept odmah. Ova hit poslastica od keksa pravi se za 15 minuta i svaki put ispadne savršeno.

Ko bi rekao da se bez mleka i jaja može napraviti nešto toliko dobro da gosti pitaju za recept pre nego što su završili prvo parče. Brza keks torta je hit poslastica koja vara sve koji je probaju – izgleda kao da ste se mučili satima, a pravi se za 15 minuta od sastojaka koje svako ima u ostavi.

Bez pečenja, bez muke, bez greške

Brza keks torta je hit poslastica u svakom domu već decenijama i razlog je jednostavan, ne može da ne uspe. Nema testa koje treba da naraste, nema krema koje se seku, nema pečenja koje može da zagori. Složite, premažete, stavite u frižider i gotovo.

Tajna je u kremastom čokoladnom punjenju koje veže keks u savršenu celinu i posle noći u frižideru seče se kao pravi kolač, ravno i čisto, bez mrvljenja.

Sastojci:

300g petit beurre keksa

200g margarina ili putera sobne temperature

5 kašika šećera u prahu

5 kašika kakaa

1 kesica vanilin šećera

100ml jake kafe, ohlađene

50g sitno seckanih oraha po želji

Kafa je tajna sastojak koji malo ko očekuje u keks torti.

Ona ne daje ukus kafe nego pojačava čokoladni ukus punjenja i pravi tu dubinu koja se odmah oseća ali ne može lako da se objasni. Ko ne želi kafu, može zameniti s vodom ili sokom od narandže.

Hit poslastica gotova za 15 minuta:

Meki margarin ili puter umutite mikserom s šećerom u prahu dok ne postane kremasto i belo. Dodajte kakao i vanilin šećer i mutite još minut dok se sve ne sjedini

Svaki keks nakratko umočite u ohlađenu kafu, samo sekundu s jedne strane, ne sme da se raskvasí.

U pravougaonu formu ili pleh obložen folijom slažite red keksa.

Premažite slojem čokoladne kreme. Ponovo red keksa, ponovo krem, dok ne potrošite sve. Završite slojem kreme po vrhu i pospite seckánim orasima.

Zamotajte folijom i stavite u frižider na minimum četiri sata, najbolje preko noći.

Sitni trikovi zbog kojih torta uvek ispadne savršena

Ova hit poslastica postaje još bolja uz par detalja.

Keks ne sme dugo da stoji u kafi, samo sekunda s jedne strane. Ako se previše nakvasi, torta se raspada pri sečenju umesto da se seče ravno i čisto.

Margarin mora biti sobne temperature, ne iz frižidera. Hladan margarin se ne muti dobro i krema ostaje grudvičasta umesto kremasta i glatka.

Ako volite intenzivniji ukus čokolade, dodajte kašiku nutele u kremu. Torta dobija drugačiju dimenziju i svako ko je proba pita šta ste dodali.

Čuva se u frižideru do pet dana, a iz dana u dan postaje sve bolja jer se keks potpuno sjedini s kremom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com