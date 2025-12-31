Nema mleka, nema jaja, a ukus je čista magija: Ova posna torta je proglašena za najbolju na svakoj slavi

Otkrijte kako se pravi posna Ferrero torta bogatog ukusa! Savršen spoj pečenih lešnika i čokolade oduševiće goste na svakoj slavi.

Koliko puta ste se našli u situaciji da želite da impresionirate goste tokom posta, ali vam recepti deluju suviše obično ili „prazno“? Ako tražite desert koji će svojim bogatim ukusom zaseniti čak i mrsne poslastice, na pravom ste mestu. Posna Ferrero torta nije alternativa, ona je pravi gastronomski užitak koji se topi u ustima.

Zaboravite na predrasude da kolači bez mleka i jaja ne mogu biti kremasti. Ova torta donosi savršenu harmoniju pečenih lešnika i kvalitetne crne čokolade, stvarajući ukus koji neodoljivo podseća na poznate italijanske praline. Upravo zbog te raskoši, ova posna Ferrero torta redovno odnosi titulu najbolje poslastice na slavskim trpezama širom regiona.

Zašto je posna Ferrero torta pravi izbor za vašu slavu?

Tajna ove torte leži u jednostavnosti sastojaka koji, kada se spoje, daju vrhunski rezultat. Nema komplikovanih procedura, a ukus je, kako naslov kaže, čista magija. Ključni sastojak je pečeni lešnik, čija aroma dominira svakim zalogajem. Kada ga uparite sa gustom čokoladnom glazurom i sočnim korama, dobijate desert koji niko neće odbiti.

Sastojci potrebni za pripremu

Da bi Vaša posna Ferrero torta bila savršena, pripremite sledeće sastojke. Recept je prilagođen za okrugli kalup prečnika 24-26 cm.

Za kore (ukupno se peku 3 ili 4 tanke korice, ili jedna debela koja se seče):

400 ml kisele vode

300 g šećera

1 dl ulja

400 g mekog brašna

5 punih kašika kakaa

1 kesica praška za pecivo

100 g pečenih mlevenih lešnika

Za čokoladni fil:

500 ml biljne slatke pavlake (posne)

300 g posne crne čokolade (sa visokim procentom kakaa)

150 g pečenih mlevenih lešnika

Po želji: kašika lešnik putera za jači ukus

Korak po korak do savršenstva

Priprema ove torte je ritual u kojem ćete uživati. Miris pečenih lešnika ispuniće Vašu kuhinju i najaviti gozbu koja sledi.

Priprema kora: U dubljoj činiji pomešajte kiselu vodu, šećer i ulje. Zatim postepeno dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i kakaom. Na kraju, umešajte mlevene lešnike. Smesu podelite na tri jednaka dela i pecite kore u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 15-20 minuta. Proverite čačkalicom da li su pečene. Priprema fila: Zagrejte biljnu slatku pavlaku do ključanja, ali pazite da ne proključa. Sklonite sa vatre i ubacite izlomljenu crnu čokoladu. Mešajte dok se čokolada potpuno ne otopi i smesa ne postane glatka. Ostavite da se potpuno ohladi, a zatim kratko umutite mikserom i dodajte mlevene lešnike. Filovanje: Na tacnu stavite prvu koru, premažite je trećinom fila. Ponovite postupak sa preostalim korama. Celu tortu premažite ostatkom fila.

Tajna hrskavog užitka: Dekoracija

Da bi posna Ferrero torta izgledala kao iz poslastičarnice, pospite je krupno seckanim pečenim lešnicima. Za dodatni vizuelni efekat, možete je preliti glazurom od još malo čokolade i ulja.

Ne postoji lepši osećaj od trenutka kada isečete prvo parče i vidite savršene slojeve svog truda. Ova torta nije samo recept, već način da pokažete ljubav i pažnju svojim gostima. Ne čekajte posebnu priliku – napravite je već danas i uverite se zašto svi traže parče više!

