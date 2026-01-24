Nemci klasični koh prave potpuno drugačije, kada ga jednom probate, pravićete ga stalno! (VIDEO)

Nemačka verzija koha se razlikuje samo u načinu ređanja slojeva, a sastojke koje koriste su isti. Obavezno ga probajte

Nemci imaju svoj recept za koh koji je toliko mekan i vazdušast da ćete ga odmah spremiti.

Oni prvo naprave karamel krem, a zatim ide mekani srednji sloj od jaja i mleka, a na kraju se ređa penasti i vazdušati sloj od jaja i brašna.

Peče se na pari u rerni, a svaki zalogaj je prava magija.Uživajte u ovoj jeftinoj, a preukusno poslastici koja se lako pravi.

Nemačka verzija se razlikuje samo u načinu ređanja slojeva, a sastojke koje koriste su isti.

Sastojci:

Za karamel krem:

150 g šećera

40 ml vode

1 kašika limunovog soka

Za srednji sloj:

1 žumance

3 jajeta

60 g šećera

250 ml mleka

Za gornji sloj:

1 belance

1 jaje

30 g šećera

30 g brašna

Priprema:

Pomešajte šećer, vodu i limunov sok, pa kuvajte dok se ne karamelizuje. Sipajte u vatrostalnu posudu i stavite u zamrzivač da se stegne. Umutite jaja i žumance sa šećerom, pa sipajte mleko i nastavite da mutite. Dobijenu smesu procedite, pa kašikom skinite penu koja je ostala. Sipajte preko karamel krema. Umutite belance i jaje sa šećerom, pa dodajte prosejano brašno i lagano umešajte. Polako sipajte dobijenu smesu preko srednjeg sloja i poravnajte. U dublji pleh stavite vatrostalnu posudu, pa sipajte oko nje vrelu vodu. Voda treba da dođe do polovine vatrostalne posude. Pecite na 165°C oko 15-20 minuta.

