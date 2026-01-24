Nemci klasični koh prave potpuno drugačije, kada ga jednom probate, pravićete ga stalno! (VIDEO)

Nemci imaju svoj recept za koh koji je toliko mekan i vazdušast da ćete ga odmah spremiti.
Oni prvo naprave karamel krem, a zatim ide mekani srednji sloj od jaja i mleka, a na kraju se ređa penasti i vazdušati sloj od jaja i brašna.
Peče se na pari u rerni, a svaki zalogaj je prava magija.Uživajte u ovoj jeftinoj, a preukusno poslastici koja se lako pravi.
Nemačka verzija se razlikuje samo u načinu ređanja slojeva, a sastojke koje koriste su isti.
Sastojci:
Za karamel krem:
150 g šećera
40 ml vode
1 kašika limunovog soka
Za srednji sloj:
1 žumance
3 jajeta
60 g šećera
250 ml mleka
Za gornji sloj:
1 belance
1 jaje
30 g šećera
30 g brašna
Priprema:
Pomešajte šećer, vodu i limunov sok, pa kuvajte dok se ne karamelizuje. Sipajte u vatrostalnu posudu i stavite u zamrzivač da se stegne. Umutite jaja i žumance sa šećerom, pa sipajte mleko i nastavite da mutite. Dobijenu smesu procedite, pa kašikom skinite penu koja je ostala. Sipajte preko karamel krema. Umutite belance i jaje sa šećerom, pa dodajte prosejano brašno i lagano umešajte. Polako sipajte dobijenu smesu preko srednjeg sloja i poravnajte. U dublji pleh stavite vatrostalnu posudu, pa sipajte oko nje vrelu vodu. Voda treba da dođe do polovine vatrostalne posude. Pecite na 165°C oko 15-20 minuta.
