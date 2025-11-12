Neodoljivo sočan manastirski kolač: Mekan kao duša, a nema ni šećera ni ulja

Najbolji kolač na vodi! Sočan i mekan manastirski kolač bez šećera i ulja – gotov za tili čas
Manastirski kolač će vas oduševiti kako prelepim ukusom, tako i neodoljivim mirisom. Pravi se bez šećera i ulja, te nije pretnja savršenoj liniji. Postupak pripreme je jednostavan, zato uživajte u fenomenalnoj poslastici bez griže savesti.
Potrebno je:
- 4 kašike mlevenih oraha
- 4 kašike seckanih oraha
- 4 kašike marmelade po želji
- 1 prašak za pecivo
- 400 ml vode mlake
- 20 punih kašika brašna
- malo cimeta
Za premazivanje:
- 4 pune kašike pekmeza
- 4 kašike seckanih oraha
Sipati mlaku vodu u vanglicu, dodati prvo marmeladu i žicom izmutiti.
Dodati brašno sa praškom za pecivo. Zatim dodati orahe mlevene i seckane, cimet. Sve dobro žicom izjednačiti.
Testo je ređe. Sipati u pleh 35×28 obložen pek papirom.
Protresti pleh i peći na 200 stepeni 30-50 minuta da kolač bude lagan i lepo rumen, prenosi Bakina kuhinja.
Iako je uobičajeno misliti da savršen kolač mora da sadrži puno ulja i šećera, ovaj manastirski kolač dokazuje suprotno. Pred vama je poslastica koja je neodoljivo sočna i meka, a ne preti vašoj liniji. Priprema je brza, sastojci su jednostavni, a ukus je pravi raj za nepce.
