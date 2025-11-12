Neodoljivo sočan manastirski kolač: Mekan kao duša, a nema ni šećera ni ulja

Čudo iz manastira! Najlakši i najsočniji kolač – manastirski kolač bez šećera i ulja je iznenađujuće ukusan!

Najbolji kolač na vodi! Sočan i mekan manastirski kolač bez šećera i ulja – gotov za tili čas

Manastirski kolač će vas oduševiti kako prelepim ukusom, tako i neodoljivim mirisom. Pravi se bez šećera i ulja, te nije pretnja savršenoj liniji. Postupak pripreme je jednostavan, zato uživajte u fenomenalnoj poslastici bez griže savesti.

Potrebno je:

4 kašike mlevenih oraha

4 kašike seckanih oraha

4 kašike marmelade po želji

1 prašak za pecivo

400 ml vode mlake

20 punih kašika brašna

malo cimeta

Za premazivanje:

4 pune kašike pekmeza

4 kašike seckanih oraha

Sipati mlaku vodu u vanglicu, dodati prvo marmeladu i žicom izmutiti.

Dodati brašno sa praškom za pecivo. Zatim dodati orahe mlevene i seckane, cimet. Sve dobro žicom izjednačiti.

Testo je ređe. Sipati u pleh 35×28 obložen pek papirom.

Protresti pleh i peći na 200 stepeni 30-50 minuta da kolač bude lagan i lepo rumen, prenosi Bakina kuhinja.

Iako je uobičajeno misliti da savršen kolač mora da sadrži puno ulja i šećera, ovaj manastirski kolač dokazuje suprotno. Pred vama je poslastica koja je neodoljivo sočna i meka, a ne preti vašoj liniji. Priprema je brza, sastojci su jednostavni, a ukus je pravi raj za nepce.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com