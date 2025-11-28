Neodoljivo sočan manastirski kolač: Mekan kao duša i osvaja ukusom, a nema ni šećera ni ulja

Čudo iz manastira! Nikad lakši i nikad sočniji – manastirski kolač bez šećera i ulja je iznenađujuće ukusan!

Manastirski kolač će vas oduševiti kako prelepim ukusom, tako i neodoljivim mirisom. Pravi se bez šećera i ulja, te nije pretnja savršenoj liniji. Postupak pripreme je jednostavan, zato uživajte u fenomenalnoj poslastici bez griže savesti.

Potrebno je:

4 kašike mlevenih oraha

4 kašike seckanih oraha

4 kašike marmelade po želji

1 prašak za pecivo

400 ml vode mlake

20 punih kašika brašna

malo cimeta

Za premazivanje:

4 pune kašike pekmeza

4 kašike seckanih oraha

Sipati mlaku vodu u vanglicu, dodati prvo marmeladu i žicom izmutiti.

Dodati brašno sa praškom za pecivo. Zatim dodati orahe mlevene i seckane, cimet. Sve dobro žicom izjednačiti.

Testo je ređe. Sipati u pleh 35×28 obložen pek papirom.

Protresti pleh i peći na 200 stepeni 30-50 minuta da kolač bude lagan i lepo rumen, prenosi Bakina kuhinja.

Šta ako kolač nije mekan ili ne naraste?

Iako je ovaj manastirski kolač jednostavan i uvek uspe, evo nekoliko brzih saveta ako niste sigurni:

Zašto mi kolač nije mekan? Glavni razlog za suvoću je preterano pečenje. Iako recept kaže 30-50 minuta, proverite čačkalicom već nakon 30 minuta. Ako vam se ipak osuši, premažite ga sa malo rastvorenog pekmeza odmah po vađenju iz rerne.

Glavni razlog za suvoću je preterano pečenje. Iako recept kaže 30-50 minuta, proverite čačkalicom već nakon 30 minuta. Ako vam se ipak osuši, premažite ga sa malo rastvorenog pekmeza odmah po vađenju iz rerne. Kako da bude još sočniji? Trik je u premazivanju! Nakon što ga premažete pekmezom i pospete orasima, vratite ga na kratko (2-3 minuta) u isključenu, toplu rernu. To će omogućiti pekmezu da se upije i kolač će ostati duže mekan kao duša.

Trik je u premazivanju! Nakon što ga premažete pekmezom i pospete orasima, vratite ga na kratko (2-3 minuta) u isključenu, toplu rernu. To će omogućiti pekmezu da se upije i kolač će ostati duže mekan kao duša. Šta ako ne naraste dovoljno? Kod „čistih“ recepata gde nema ulja, prašak za pecivo je ključan. Uvek proverite da li je prašak svež. Takođe, budite precizni sa brašnom—ako dodate previše, testo će biti preteško da se digne.

Iako je uobičajeno misliti da savršen kolač mora da sadrži puno ulja i šećera, ovaj manastirski kolač dokazuje suprotno. Pred vama je poslastica koja je neodoljivo sočna i meka, a ne preti vašoj liniji. Priprema je brza, sastojci su jednostavni, a ukus je pravi raj za nepce.

Da li znate još neki posni ili zdravi kolač? Podelite recept s nama u komentarima!

