Neviđeno sočan, a nema grama brašna! Kolač sa jabukama, koji se jede do poslednje mrvice (video)

Kolač sa jabukama bez brašna topi se u ustima, miriše na jesen i pravi se bez muke – samo griz, jabuke i malo cimeta.

Zaboravi na kore, zaboravi na brašno. Ovaj kolač sa jabukama bez brašna – topi se u ustima, miriše na jesen i pravi se za manje od sat vremena. Sve što ti treba već imaš kod kuće – a mali dodatak cimeta pretvara ga u poslasticu koju ćeš praviti iznova.

Kolač sa jabukama bez brašna – zašto ga svi prave?

Jer se pravi bez kora, bez brašna, a eksplodira aromom cimeta i jabuka. Zaboravi na teške kore i zamorne recepte. Ovaj kolač se meša u jednoj činiji, peče bez muke i nestaje sa stola brže nego što se hladi. Griz daje teksturu, jabuke sočnost, a cimet – miris koji briše sve loše misli.

Recept za kolač koji topi salo i miriše na jesen

Sastojci:

3 jaja

1 čaša jogurta

1 čaša griza

1 čaša šećera

1/2 čaše ulja

3 veće jabuke (rendane)

1 kašičica cimeta

1/2 praška za pecivo

šaka seckanih oraha (po želji)

Priprema:

Umuti jaja sa šećerom, dodaj jogurt, ulje, griz, prašak za pecivo i cimet. Na kraju umešaj rendane jabuke i orahe. Smesu sipaj u podmazan pleh i peci na 200°C oko 40–45 minuta. Po želji, pospi šećerom u prahu kad se ohladi.

Da li je dobar za doručak?

Savršen – lagan, pun vlakana i ne opterećuje stomak. Možeš ga jesti uz kafu, pre posla, posle treninga ili kao laganu večeru. Ne traži dodatni šećer, ne izaziva nadutost i daje ti energiju bez pada.

Koji začin pravi razliku?

Cimet – malo ovog začina i kolač dobija efekat pite, bez ijednog grama brašna. Cimet ne samo da miriše, već i stabilizuje šećer u krvi, ubrzava metabolizam i daje kolaču dubinu. U kombinaciji sa jabukama, pravi magiju – i to bez griže savesti.

Ovaj kolač ne traži reklamu

Dovoljno je da ga jednom napraviš i svi će ga tražiti. Lagan je, miriše na domaće, a pravi se bez muke. Idealno za one dane kad ti treba nešto slatko, ali bez osećaja krivice.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com