Ni Tito joj nije mogao odoleti: Čuvena bledska krempita – najbolja na svetu!

Bledska krempita je legenda s razlogom! Saznajte recept kojem ni Tito nije mogao da odoli. Jedinstven, vazdušast, najbolji kolač na svetu!

Poslastica kojoj ni Tito nije odoleo! Čuvena bledska krempita je najbolja na svetu, a evo kako je lako možete napraviti kod kuće.

Bledska krempita zaista nosi titulu „najbolje na svetu“, a njena je slava nadmašila granice nekadašnje Jugoslavije. Priča počinje 1953. godine u čuvenom hotelu „Park“ na Bledu, kada je poslastičar Ištvan Lukač, mađarskog porekla, odlučio da usavrši recept za krempitu. On je kreirao poseban, vazdušast kolač koji je kombinovao hrskavo lisnato testo, nežnu kremu od žumanaca i vazdušasti sneg od belanaca. Za Tita se priča da je redovno zahtevao da mu se posluži baš ova poslastica, ne odolevajući njenoj jedinstvenoj teksturi.

Tajna ove krempite, pored idealnog odnosa sastojaka, leži u kuvanju kreme.

Evo kako se pravi originalna bledska krempita:

Sastojci:

500 g lisnatog testa (ili gotove kore)

1.5 l mleka

300 g šećera

2 vanilin šećera

18 žumanaca

200 g oštrog brašna

250 ml vode

18 belanaca (za sneg)

3 kašike šećera u prahu

Priprema:

Lisnato testo tanko razvaljajte i ispecite dve kore na poleđini pleha dimenzija 30×40 cm. Pecite ih na 200°C oko 10 minuta dok ne porumene i ohlade se.

Od 1.5 litre mleka, odvojite 3 dl, a ostatak stavite da proključa sa 200 g šećera. U odvojenih 3 dl mleka, umešajte žumanca, brašno i 50 g šećera, te sve dobro izmutite. Kada mleko proključa, skinite ga s vatre i lagano umešajte pripremljenu smesu. Vratite na vatru i kuvajte 15-ak minuta dok se krema ne zgusne.

Belanca umutite sa 250 ml vode i 50 g šećera, te kuvajte na pari dok se sneg čvrsto ne formira. Zatim dodajte vanilin šećer i mutite još par minuta.

Jednu koru stavite u pleh. Preko kore sipajte vreo žuti fil, a preko žutog fila pažljivo rasporedite beli sneg od belanaca. Poklopite drugom korom, koju ste prethodno isekli na kocke za lakše sečenje. Ohladite, pospite šećerom u prahu i uživajte.

Serviranje kao iz hotela

Iako je recept precizan, prava bledska krempita mora da izgleda savršeno i da se ne raspadne prilikom sečenja. Pratite ovaj majstorski trik:

Kolač mora biti potpuno hladan pre sečenja, idealno je da odstoji u frižideru preko noći.

Pre nego što drugu koru stavite preko krema, obavezno je isecite na kocke (onoliko koliko želite da vam komadi budu veliki).

Isečene kocke gornje kore pažljivo, jednu po jednu, ređajte preko belog fila. To vam garantuje savršeno čiste ivice!

Pospite je šećerom u prahu neposredno pre serviranja.

Nije slučajno da je bledska krempita postala svetska legenda! Iako recept zahteva preciznost, rezultat je apsolutno vredan truda. Svaki zalogaj je savršena harmonija hrskavog, kremastog i vazdušastog, i predstavlja deo istorije. Upravo u tome leži njena moć – to je poslastica kojoj niko, pa ni sam Tito, zaista nije mogao da odoli.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com