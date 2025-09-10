Ni vaga a ni mere, ovaj „smućkaj pa prospi“ kolač je gotov za 5min ali zato ima ukus koji obara sa nogu!

Samo za prave ljubitelje čokolade i/ili ljude koji žele da uživaju u lepom slatkišu koji se brzo pravi.

Ni mere ni vaga, ovaj „smućkaj pa prospi“ kolač je gotov za 5min, ali zato ima ukus koji obara sa nogu!

Brzinski čoko kolač iz jedne činije – bez vage, bez muke!

Ako ste ljubitelj slatkog, a uvek u žurbi, ovaj čokoladni kolač će postati vaš novi hit u kuhinji. Sve što vam treba je jedna čaša – ni merica, a ni vagica nisu potrebne.

Sočan, bogat čokoladni ukus, a gotov za svega par minuta. Sve se muti u jednoj posudi, bez nereda i komplikacija. Zbog toga ga domaćice obožavaju – jednostavan je, brz i uvek uspeva.

Idealno rešenje kad vam se najave gosti iznenada, ili kada ukućani traže nešto slatko „na brzinu“. Jednom kada ga probate, stalno će vam se naći pri ruci, prenosi espreso.co.rs.

Potrebno je:

– 3 velika jaja

– 1 čaša oštrog brašna

– 1 čaša kisele pavlake

– pola čaše ulja

– pola čaše šećera

– pola čaše kakaoa

– pola kesice praška za pecivo

– 2 kašičice vanilinog ekstrakta (ili 1 vanilin šećer)

Priprema:

Kalup namastite uljem ili maslacem i pospite brašnom. Uključite da se greje rerna na 180 stepeni. U činiji pomešajte jaja, ulje, pavlaku i vanilu, pa umutite kratko. Potom, ubacite im suve sastojke (šećer, kakao, prašak za pecivo i brašno) i mutite do jedinstvene smese oko jedan minut.

Ulijte smesu u kalup. Pecite oko pola sata ili u zavisnosti od vaše rerne.

Kolač je gotov kad se odvoji od ivice kalupa. Probodite ga čačkalicom, gotov je kad na njoj nema ostataka smese. Služite sa čokoladnim prelivom ili sladoledom od vanile.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

