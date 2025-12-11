Nutela kolač bez Nutele – košta 3 puta manje a slađi je!

Koliko puta ste stajali pred rafovima u prodavnici, gledajući cene teglica popularnih krema i razmišljali kako mora postojati bolji i povoljniji način da zadovoljite tu želju? Nutela kolač bez Nutele je odgovor na to pitanje – rešenje koje nije samo prijatelj vašeg novčanika, već i nepca koje žudi za pravim, punim ukusom pečenog lešnika, a ne samo šećerom.

Ovaj fenomenalni kolač je dokaz da domaće uvek pobeđuje industrijsko. Umesto da plaćate za brend i palmino ulje, vi zapravo pravite sopstvenu, zdraviju i bogatiju verziju krema direktno u kolaču. Tajna je u sveže pečenim lešnicima i kvalitetnom kakau koji, kada se spoje, stvaraju onu prepoznatljivu magiju, ali sa mnogo intenzivnijom aromom. Kada jednom probate ovaj recept, shvatićete da je luksuz zapravo dostupan svima i da se najslađe tajne kriju u jednostavnim sastojcima koje verovatno već imate ili ih možete nabaviti za sitan novac.

Zašto je Nutela kolač bez Nutele bolji izbor za Vas?

Kada kažemo da ovaj kolač košta tri puta manje, mislimo na odnos količine i kvaliteta koji dobijate. Industrijski kremovi su prepuni šećera i ulja, dok je procenat lešnika često zanemarljiv (oko 13%). Kada pravite Nutela kolač bez Nutele kod kuće, vi kontrolišete sastojke. Koristite prave lešnike, pravi puter i kvalitetnu čokoladu. Rezultat je kolač koji je nutritivno vredniji, a ukusom daleko superiorniji – oseća se punoća, tekstura je kremastija, a zadovoljstvo traje duže jer je kolač zasitniji.

Recept za domaću lešnik rapsodiju

Sastojci:

200g pečenih, mlevenih lešnika

180g šećera

50g kakaa u prahu (kvalitetnog)

200ml mleka

150g putera (otopljenog)

3 jaja

1 prašak za pecivo

200g brašna

Za preliv: 100g crne čokolade + 100ml slatke pavlake

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu penasta. Dodajte otopljen puter i mleko, pa lagano promešajte. Umešajte suve sastojke: brašno, kakao, prašak za pecivo i mlevene pečene lešnike. Smesu izlijte u podmazan pleh (20x30cm) i pecite na 180°C oko 25-30 minuta. Dok se kolač hladi, zagrejte slatku pavlaku do ključanja i prelijte preko izlomljene čokolade. Mešajte dok ne dobijete glatki ganaš. Prelijte preko kolača i pospite sa još malo krupno seckanih lešnika.

Tajna savršenog ukusa: Zlatna pravila pripreme

Prepecite lešnike obavezno: Nikada, ali nikada nemojte koristiti sirove lešnike. Pecite ih u rerni 10-ak minuta dok opna ne pukne. To oslobađa eterična ulja koja daju onaj „Nutela“ šmek.

Kvalitetan kakao prah: Pošto ne koristimo veštačke arome, sav teret čokoladnog ukusa pada na kakao. Birajte onaj sa visokim procentom kakao delova.

Sobna temperatura: Svi sastojci, posebno jaja i puter, moraju biti sobne temperature kako bi se smesa savršeno emulgovala i postala vazdušasta.

Ne preterujte sa brašnom: Da bi kolač ostao sočan i „fudgy“ (poput braunija), mera brašna mora biti precizna. Višak brašna isušuje kolač.

Domaće vs. Kupovno

Analizom cena sastojaka, dolazimo do zanimljive računice. Za cenu jedne velike tegle brendiranog krema, možete kupiti dovoljno sirovog lešnika, mleka, šećera i kakaa da napravite količinu fila i biskvita koja je ekvivalentna dvema takvim teglama po zapremini, ali sa drastično većim udelom lešnika (često i do 40% u domaćoj verziji). Dakle, ne samo da štedite novac, već dobijate premijum proizvod po ceni ekonomskog.

Vreme je za magiju u vašoj kuhinji

Nema lepšeg mirisa pečenih lešnika i čokolade koji se širi domom, pozivajući ukućane da se okupe oko stola. Ovaj Nutela kolač bez Nutele nije samo recept – to je način da pokažete ljubav, brigu i snalažljivost.

Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoje najbliže već danas i gledajte kako im se lica ozare pri prvom zalogaju. Prijatno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com