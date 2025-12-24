Od ovoga ne može kremastije: Kolač koji se ne peče, gotov za 15 minuta, a ukus se ne zaboravlja

Napravite najkremastiji kolač za samo 15 minuta i uživajte u poslastici čiji ukus se ne zaboravlja. Vaš novi omiljeni desert je tu.

Foto: YouTube/Useful and quick (Printscreen)

Ako ste ljubitelj jednostavnih poslastica koje ne zahtevaju paljenje rerne, ovaj čokoladni desert će postati vaš novi favorit. Iako je priprema brza i laka, krajnji rezultat je toliko bogat i prefinjen da je ovo jedan od onih recepata čiji ukus se ne zaboravlja.

Sve što je potrebno jeste pola sata vašeg vremena i malo strpljenja dok se kolač hladi. Ključ savršene teksture leži u dobrom hlađenju pre serviranja, kako bi se svi kremasti slojevi savršeno povezali i pretvorili u pravu gastronomsku fantaziju.

Sastojci:

  • 400 grama mlevenog keksa
  • dve kašike čokoladnog krema
  • jedna ravna kašika kakaoa
  • 100 grama rastopljenog putera
  • 250 grama krem sira
  • 50 grama šećera
  • 550 mililitara mleka
  • 60 grama instant pudinga od čokolade
  • 60 grama instant pudinga od vanile
  • 250 mililitara pavlake za šlag
  • rendana čokolada

Priprema:

Prvo namastite pleh za pečenje. Možete koristiti kalup prečnika između 22 i 25 centimetara. U velikoj činiji pomešajte mleveni keks, otopljeni puter, kakao i čokoladni krem. Nakon što dobijete ujednačenu smesu, utisnite ih na dno kalupa i stavite u frižider.

Posle toga mikserom umutiti krem sir, dodati šećer i 50 mililitara mleka i ponovo umutiti. U drugoj posudi umutite mikserom šlag i prašak za puding od vanile dok ne dobijete čvrstu kremu. Krem od sira sjediniti sa kremom od pudinga i namazati podlogu i vratiti u frižider.

Zatim sledi priprema čokoladnog sloja. To ćete uraditi tako što ćete puding umutiti sa mlekom (otprilike 500 mililitara mleka) i premazati ga preko ohlađenog krema od vanile i sira. Na kraju tortu pospite rendanom čokoladom i ostavite da se hladi u frižideru najmanje četiri sata.

Varijacije koje možete probati

Iako je recept sa čokoladom i vanilom klasik, ovaj kolač trpi razne promene:

  • Voćni ukus: Između belog i čokoladnog sloja poređajte sveže maline ili naseckane jagode – kiselost voća će savršeno preseći slatkoću krema.
  • Lešnik fantazija: U podlogu od keksa dodajte šaku pečenih, mlevenih lešnika za dodatnu teksturu i aromu koja podseća na najpoznatije čokoladne bombone.

Na kraju, ostaje samo jedno pitanje: da li ćete imati strpljenja da sačekate da se ohladi? Ovaj kolač je dokaz da su najjednostavnije stvari često i najlepše, a spoj čokolade i nežnog sira kreira rapsodiju čiji ukus se ne zaboravlja.

Podelite recept sa onima koji obožavaju kremaste poslastice i pišite nam u komentarima – koji je vaš omiljeni kolač koji se ne peče?

