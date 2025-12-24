Od ovoga ne može kremastije: Kolač koji se ne peče, gotov za 15 minuta, a ukus se ne zaboravlja

Napravite najkremastiji kolač za samo 15 minuta i uživajte u poslastici čiji ukus se ne zaboravlja. Vaš novi omiljeni desert je tu.

Ako ste ljubitelj jednostavnih poslastica koje ne zahtevaju paljenje rerne, ovaj čokoladni desert će postati vaš novi favorit. Iako je priprema brza i laka, krajnji rezultat je toliko bogat i prefinjen da je ovo jedan od onih recepata čiji ukus se ne zaboravlja.

Sve što je potrebno jeste pola sata vašeg vremena i malo strpljenja dok se kolač hladi. Ključ savršene teksture leži u dobrom hlađenju pre serviranja, kako bi se svi kremasti slojevi savršeno povezali i pretvorili u pravu gastronomsku fantaziju.

Sastojci:

400 grama mlevenog keksa

dve kašike čokoladnog krema

jedna ravna kašika kakaoa

100 grama rastopljenog putera

250 grama krem sira

50 grama šećera

550 mililitara mleka

60 grama instant pudinga od čokolade

60 grama instant pudinga od vanile

250 mililitara pavlake za šlag

rendana čokolada

Priprema:

Prvo namastite pleh za pečenje. Možete koristiti kalup prečnika između 22 i 25 centimetara. U velikoj činiji pomešajte mleveni keks, otopljeni puter, kakao i čokoladni krem. Nakon što dobijete ujednačenu smesu, utisnite ih na dno kalupa i stavite u frižider.

Posle toga mikserom umutiti krem sir, dodati šećer i 50 mililitara mleka i ponovo umutiti. U drugoj posudi umutite mikserom šlag i prašak za puding od vanile dok ne dobijete čvrstu kremu. Krem od sira sjediniti sa kremom od pudinga i namazati podlogu i vratiti u frižider.

Zatim sledi priprema čokoladnog sloja. To ćete uraditi tako što ćete puding umutiti sa mlekom (otprilike 500 mililitara mleka) i premazati ga preko ohlađenog krema od vanile i sira. Na kraju tortu pospite rendanom čokoladom i ostavite da se hladi u frižideru najmanje četiri sata.

Varijacije koje možete probati

Iako je recept sa čokoladom i vanilom klasik, ovaj kolač trpi razne promene:

Voćni ukus: Između belog i čokoladnog sloja poređajte sveže maline ili naseckane jagode – kiselost voća će savršeno preseći slatkoću krema.

Lešnik fantazija: U podlogu od keksa dodajte šaku pečenih, mlevenih lešnika za dodatnu teksturu i aromu koja podseća na najpoznatije čokoladne bombone.

Na kraju, ostaje samo jedno pitanje: da li ćete imati strpljenja da sačekate da se ohladi? Ovaj kolač je dokaz da su najjednostavnije stvari često i najlepše, a spoj čokolade i nežnog sira kreira rapsodiju čiji ukus se ne zaboravlja.

Podelite recept sa onima koji obožavaju kremaste poslastice i pišite nam u komentarima – koji je vaš omiljeni kolač koji se ne peče?

