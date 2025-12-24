Od ovoga ne može kremastije: Kolač koji se ne peče, gotov za 15 minuta, a ukus se ne zaboravlja

Ako ste ljubitelj jednostavnih poslastica koje ne zahtevaju paljenje rerne, ovaj čokoladni desert će postati vaš novi favorit. Iako je priprema brza i laka, krajnji rezultat je toliko bogat i prefinjen da je ovo jedan od onih recepata čiji ukus se ne zaboravlja.
Sve što je potrebno jeste pola sata vašeg vremena i malo strpljenja dok se kolač hladi. Ključ savršene teksture leži u dobrom hlađenju pre serviranja, kako bi se svi kremasti slojevi savršeno povezali i pretvorili u pravu gastronomsku fantaziju.
Sastojci:
- 400 grama mlevenog keksa
- dve kašike čokoladnog krema
- jedna ravna kašika kakaoa
- 100 grama rastopljenog putera
- 250 grama krem sira
- 50 grama šećera
- 550 mililitara mleka
- 60 grama instant pudinga od čokolade
- 60 grama instant pudinga od vanile
- 250 mililitara pavlake za šlag
- rendana čokolada
Priprema:
Prvo namastite pleh za pečenje. Možete koristiti kalup prečnika između 22 i 25 centimetara. U velikoj činiji pomešajte mleveni keks, otopljeni puter, kakao i čokoladni krem. Nakon što dobijete ujednačenu smesu, utisnite ih na dno kalupa i stavite u frižider.
Posle toga mikserom umutiti krem sir, dodati šećer i 50 mililitara mleka i ponovo umutiti. U drugoj posudi umutite mikserom šlag i prašak za puding od vanile dok ne dobijete čvrstu kremu. Krem od sira sjediniti sa kremom od pudinga i namazati podlogu i vratiti u frižider.
Zatim sledi priprema čokoladnog sloja. To ćete uraditi tako što ćete puding umutiti sa mlekom (otprilike 500 mililitara mleka) i premazati ga preko ohlađenog krema od vanile i sira. Na kraju tortu pospite rendanom čokoladom i ostavite da se hladi u frižideru najmanje četiri sata.
Varijacije koje možete probati
Iako je recept sa čokoladom i vanilom klasik, ovaj kolač trpi razne promene:
- Voćni ukus: Između belog i čokoladnog sloja poređajte sveže maline ili naseckane jagode – kiselost voća će savršeno preseći slatkoću krema.
- Lešnik fantazija: U podlogu od keksa dodajte šaku pečenih, mlevenih lešnika za dodatnu teksturu i aromu koja podseća na najpoznatije čokoladne bombone.
Na kraju, ostaje samo jedno pitanje: da li ćete imati strpljenja da sačekate da se ohladi? Ovaj kolač je dokaz da su najjednostavnije stvari često i najlepše, a spoj čokolade i nežnog sira kreira rapsodiju čiji ukus se ne zaboravlja.
Podelite recept sa onima koji obožavaju kremaste poslastice i pišite nam u komentarima – koji je vaš omiljeni kolač koji se ne peče?
