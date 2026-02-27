Tradicionalni recept za omiljeni kolač bivše Juge – sočna poslastica sa čokoladom i kokosom za sve sladokusce.
Omiljeni kolač bivše Juge – poslastica kao stvorena za sve one koji žele da ugode sebi
Čupava kata je klasik poslastica bivše Jugoslavije i i dalje zauzima posebno mesto u srcima svih koji vole čokoladne kolače sa kokosom. Njegova sočnost i bogat ukus čine ga idealnim izborom za porodične trenutke ili kao poslastica za prijatelje.
Ako tražite recept za omiljeni kolač bivše Juge, ovo je prava prilika da ga pripremite u svom domu.
Kombinacija jednostavnih sastojaka i bogate čokoladne glazure sa kokosom daje savršen balans ukusa i teksture. Kolač je jednostavan za pripremu, a rezultat je poslastica koja se topi u ustima i budi nostalgiju za tradicionalnim receptima iz prošlih vremena.
Sastojci za Čupavu katu
- 4 jaja
- 200 g šećera
- 200 ml mleka
- 100 ml ulja
- 200 g brašna
- 1 prašak za pecivo
- 2 kašike kakao praha
Za glazuru:
- 100 g čokolade, 50 g margarina ili putera
- 50 g kokosa za posipanje
Kako pripremiti
Umutite jaja sa šećerom dok smesa ne postane penasta. Dodajte ulje i mleko, pa mešajte dok se sve lepo ne sjedini.
U posebnoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo i kakao, pa dodajte u tečnu smesu.
Sipajte u prethodno podmazan pleh i pecite na 180°C oko 30 minuta.
Kada se kolač ohladi, prelijte glazurom od čokolade i margarina, a zatim pospite kokosom.
Zašto je ovaj kolač poseban
Sočan i bogat ukus
Kombinacija čokolade i kokosa čini ovaj kolač sočnim i aromatičnim. Svaki zalogaj pruža bogatstvo ukusa koje osvežava i razveseljava.
Tradicija i nostalgija
Ovaj kolač podseća na detinjstvo i porodične trenutke, što ga čini posebnim izborom za sve koji žele da uživaju u domaćoj poslastici.
Jednostavnost pripreme
Recept je prilagođen modernim kuhinjama – jednostavan za pripremu, a rezultat je kolač koji oduševljava i vizuelno i ukusom.
Saveti za najbolji rezultat
Čokoladnu glazuru možete obogatiti malo mleka ili vanilin šećerom za intenzivniji ukus. Kokos pospite odmah nakon preliva, dok je glazura još vlažna, da se lepo zalepi.
Kolač možete seći na kocke ili štangle, zavisno od prilike i želje.
Ako želite da priredite slatki užitak za sebe ili svoje najbliže, omiljeni kolač bivše Juge – Čupavu katu sa čokoladom i kokosom – savršen je izbor. Njegova bogata tekstura i sočnost čine ga nezaboravnim, a priprema jednostavnom i zabavnom aktivnošću u kuhinji.
