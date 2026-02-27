Tradicionalni recept za omiljeni kolač bivše Juge – sočna poslastica sa čokoladom i kokosom za sve sladokusce.

Omiljeni kolač bivše Juge – poslastica kao stvorena za sve one koji žele da ugode sebi

Čupava kata je klasik poslastica bivše Jugoslavije i i dalje zauzima posebno mesto u srcima svih koji vole čokoladne kolače sa kokosom. Njegova sočnost i bogat ukus čine ga idealnim izborom za porodične trenutke ili kao poslastica za prijatelje.

Ako tražite recept za omiljeni kolač bivše Juge, ovo je prava prilika da ga pripremite u svom domu.

Kombinacija jednostavnih sastojaka i bogate čokoladne glazure sa kokosom daje savršen balans ukusa i teksture. Kolač je jednostavan za pripremu, a rezultat je poslastica koja se topi u ustima i budi nostalgiju za tradicionalnim receptima iz prošlih vremena.

Sastojci za Čupavu katu

4 jaja

200 g šećera

200 ml mleka

100 ml ulja

200 g brašna

1 prašak za pecivo

2 kašike kakao praha

Za glazuru:

100 g čokolade, 50 g margarina ili putera

50 g kokosa za posipanje

Kako pripremiti

Umutite jaja sa šećerom dok smesa ne postane penasta. Dodajte ulje i mleko, pa mešajte dok se sve lepo ne sjedini.

U posebnoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo i kakao, pa dodajte u tečnu smesu.

Sipajte u prethodno podmazan pleh i pecite na 180°C oko 30 minuta.

Kada se kolač ohladi, prelijte glazurom od čokolade i margarina, a zatim pospite kokosom.

Zašto je ovaj kolač poseban

Sočan i bogat ukus

Kombinacija čokolade i kokosa čini ovaj kolač sočnim i aromatičnim. Svaki zalogaj pruža bogatstvo ukusa koje osvežava i razveseljava.

Tradicija i nostalgija

Ovaj kolač podseća na detinjstvo i porodične trenutke, što ga čini posebnim izborom za sve koji žele da uživaju u domaćoj poslastici.

Jednostavnost pripreme

Recept je prilagođen modernim kuhinjama – jednostavan za pripremu, a rezultat je kolač koji oduševljava i vizuelno i ukusom.

Saveti za najbolji rezultat

Čokoladnu glazuru možete obogatiti malo mleka ili vanilin šećerom za intenzivniji ukus. Kokos pospite odmah nakon preliva, dok je glazura još vlažna, da se lepo zalepi.

Kolač možete seći na kocke ili štangle, zavisno od prilike i želje.

Ako želite da priredite slatki užitak za sebe ili svoje najbliže, omiljeni kolač bivše Juge – Čupavu katu sa čokoladom i kokosom – savršen je izbor. Njegova bogata tekstura i sočnost čine ga nezaboravnim, a priprema jednostavnom i zabavnom aktivnošću u kuhinji.

