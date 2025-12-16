Omiljeni kolač Jovanke Broz: Kremasta delicija osvaja ukusom i mirisom

Foto: YouTube/RTS Merila vremena - Zvanični kanal (Printscreen)

Poslastica„Bela pahulja“ lagan je, kremast i mirisan desert koji je, prema pričama bio je omiljeni kolač Jovanke Broz.

Postoji priča da se na svečanim trpezama nekada rado služio upravo ovaj kolač – lagan, kremast i nenametljivo sladak. Njegova jednostavna kombinacija bele korice, nežnog fila i mirisa ruma osvoji svakoga ko ga proba.

Foto: YouTube/Deda Miletova kuhinja

Sastojci:

Za koru:

  •     7 belanaca
  •     1 celo jaje
  •     7 kašika šećera
  •     7 kašika brašna
  •     3 kašike mlake vode

Za fil:

  •     7 žumanaca
  •     7 kašika šećera
  •     6 kašika brašna
  •     1 kašika gustina
  •     800 ml mleka
  •     250 g margarina

Za preliv kore:

  •     100 ml mleka
  •     1-2 kašike ruma

Za dekoraciju:

  •     šlag
  •     rendana crna čokolada

Priprema:

Umutite belanca u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer. Dodajte jedno celo jaje, pa umešajte brašno i mlaku vodu. Dobijenu smesu izlijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite dok korica ne porumeni.

Za fil umutite žumanca sa šećerom, brašnom i gustinom, pa postepeno dodajte hladno mleko. Kuvajte uz mešanje dok se smesa ne zgusne. Ostavite da se prohladi, pa dodajte penasto umućen margarin i sjedinite.

Pečenu koru polako prelijte mlekom pomešanim s rumom da omekša. Preko nanesite fil, zatim umućen šlag i na kraju pospite rendanom čokoladom, prenosi informer.rs.

Ostavite kolač u frižideru nekoliko sati da se dobro ohladi i stegne pre sečenja.

