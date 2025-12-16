Omiljeni kolač Jovanke Broz: Kremasta delicija osvaja ukusom i mirisom

Poslastica„Bela pahulja“ lagan je, kremast i mirisan desert koji je, prema pričama bio je omiljeni kolač Jovanke Broz.
Postoji priča da se na svečanim trpezama nekada rado služio upravo ovaj kolač – lagan, kremast i nenametljivo sladak. Njegova jednostavna kombinacija bele korice, nežnog fila i mirisa ruma osvoji svakoga ko ga proba.
Sastojci:
Za koru:
- 7 belanaca
- 1 celo jaje
- 7 kašika šećera
- 7 kašika brašna
- 3 kašike mlake vode
Za fil:
- 7 žumanaca
- 7 kašika šećera
- 6 kašika brašna
- 1 kašika gustina
- 800 ml mleka
- 250 g margarina
Za preliv kore:
- 100 ml mleka
- 1-2 kašike ruma
Za dekoraciju:
- šlag
- rendana crna čokolada
Priprema:
Umutite belanca u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer. Dodajte jedno celo jaje, pa umešajte brašno i mlaku vodu. Dobijenu smesu izlijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite dok korica ne porumeni.
Za fil umutite žumanca sa šećerom, brašnom i gustinom, pa postepeno dodajte hladno mleko. Kuvajte uz mešanje dok se smesa ne zgusne. Ostavite da se prohladi, pa dodajte penasto umućen margarin i sjedinite.
Pečenu koru polako prelijte mlekom pomešanim s rumom da omekša. Preko nanesite fil, zatim umućen šlag i na kraju pospite rendanom čokoladom, prenosi informer.rs.
Ostavite kolač u frižideru nekoliko sati da se dobro ohladi i stegne pre sečenja.
