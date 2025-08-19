Omiljeni kolač Jovanke Broz: Kremasta poslastica koja osvaja ukusom i mirisom

Kolač „Bela pahulja“ lagan je, kremast i mirisan desert koji je, prema pričama bio omiljena poslastica Jovanke Broz.

Postoji priča da se na svečanim trpezama nekada rado služio upravo ovaj kolač – lagan, kremast i nenametljivo sladak. Njegova jednostavna kombinacija bele korice, nežnog fila i mirisa ruma osvoji svakoga ko ga proba.

Sastojci:

Za koru:

7 belanaca

1 celo jaje

7 kašika šećera

7 kašika brašna

3 kašike mlake vode



Za fil:

7 žumanaca

7 kašika šećera

6 kašika brašna

1 kašika gustina

800 ml mleka

250 g margarina

Za preliv kore:

100 ml mleka

1-2 kašike ruma

Za dekoraciju:

šlag

rendana crna čokolada

Priprema:

Umutite belanca u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer. Dodajte jedno celo jaje, pa umešajte brašno i mlaku vodu. Dobijenu smesu izlijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite dok korica ne porumeni.

Za fil umutite žumanca sa šećerom, brašnom i gustinom, pa postepeno dodajte hladno mleko. Kuvajte uz mešanje dok se smesa ne zgusne. Ostavite da se prohladi, pa dodajte penasto umućen margarin i sjedinite.

Pečenu koru polako prelijte mlekom pomešanim s rumom da omekša. Preko nanesite fil, zatim umućen šlag i na kraju pospite rendanom čokoladom, prenosi informer.rs.

Ostavite kolač u frižideru nekoliko sati da se dobro ohladi i stegne pre sečenja.

