Omiljeni kolač patrijarha Pavla – jednostavan i sočan (video)

Omiljeni kolač patrijarha Pavla – starinski recept za poslasticu nežnu, vazdušastu i meku kao duša. Patrijarh Pavle, poznat po skromnosti i duhovnoj snazi, retko je posezao za slatkim. Ali kada bi to učinio, izbor nije bio raskošan – bila je to jednostavna, domaća krempita. Bez ukrasa, bez viškova – samo ono što greje dušu.

U toj tišini i jednostavnosti, i kolač je imao dušu – nežan, skroman, ali nezaboravan.

Ova verzija recepta vraća nas u vreme kada su kolači mirisali na strpljenje, mleko i nežnost. Mekana, lagana, a puna ukusa –, dok osvežava telo i um. Idealna za dane kada ti treba tišina, toplina i podsetnik da je jednostavnost najlepši luksuz.

Recept za omiljeni kolač patrijarha Pavla

Sastojci:

2 gotova lisnata testa

2l mleka

400gr kristal šećera

8 kesica vanilin šećera

300gr oštrog brašna

10 jaja

5 kašika šećera za belanca

Priprema:

Lisnato testo izbockajte i ispecite u rerni. Zatim spremite fil tako što ćete u 2 litra mleka da skuvate umućena žumanca sa šećerom, vanil šećerom i brašnom. Kada dobijete masu kako što je puding pustite da se prohladi. Umutite belance pa ga dodajte skuvanim jajima. Jednu koricu stavite na dno, pa fil, pa druga korica i sve pospite prah šećerom.

Ova verzija recepta vraća nas u vreme kada su kolači mirisali na strpljenje, mleko i nežnost. Lagana, vazdušasta, a puna ukusa – idealna za dane kada ti treba tišina, toplina i podsetnik da je jednostavnost najlepši luksuz.

Upravo ovakva krempita bila je omiljeni kolač patrijarha Pavla – ne zbog raskoši, već zbog nežnosti koju nosi. Isprobaj recept, podeli ga s nekim kome treba mir, i oseti kako tradicija zaslađuje i najtiši trenutak.

