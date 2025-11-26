Originalni recept za slasne šampite, kažu da su bolje nego iz poslastičarnice!

Predstavljamo vam originalan recept za šampite uz koji ćete zaboraviti na one iz poslastičarnice. Probajte još danas

Šampita je oduvek bila poslastica koju vole i stari i deca. Tako jednostavna, a opet, delicija. Možda je baš danas pravi dan da se počastite ovom poslasticom.

Predstavljamo vam originalan recept za šampite koje će biti bolje nego one iz poslastičarnice.

Sastojci:

6 belanaca

6 kašika šećera

1 vanilin šećer

6 kašika brašna

1/2 praška za pecivo

Za fil:

6 belanaca

12 kašika šećera

1 vanilin šećer

150 ml vode

Sok od 1 limuna

Priprema:

Umutite belanca u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer i vanilin šećer. Lagano umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo.

Sipajte smesu u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 20 minuta, dok kora ne poprimi blago žućkatu boju. Izvadite koru iz rerne i ostavite je da se ohladi. Umutite belanca u čvrst sneg.

U šerpi prokuvajte vodu, šećer i vanilin šećer dok ne dobijete gust sirup (oko 10 minuta kuvanja). Polako sipajte vruć sirup u umućena belanca, neprestano muteći mikserom. Dodajte sok od limuna i nastavite da mutite dok smesa ne postane gusta i sjajna, prenosi direktno.rs.

Na ohlađenu koru ravnomerno rasporedite pripremljen fil. Poravnajte površinu i ostavite šampitu da se potpuno ohladi i stegne (najbolje nekoliko sati ili preko noći u frižideru). Pre sečenja šampite, možete je posuti šećerom u prahu ili rendanom čokoladom po želji.

Zaboravite one iz poslastičarnice!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com