Ukusan, brzi i jednostavan kolač sa voćem koji prosto morate da isprobate.

Osvežavajući dezert koji se topi u ustima – brzinski i ukusan kolač sa voćem za svaku priliku.

Ako ste ljubitelji mekane, sočne poslastice sa biskvitom, ovaj prevrnuti kolač od voća će vas oduševiti već na prvi zalogaj. U ovoj verziji koriste se breskve, ali recept je veoma prilagodljiv – bez problema možete ubaciti breskve iz konzerve, jabuke, kruške ili bilo koje voće koje imate pri ruci.

Autori sa YouTube kanala “Domaći recepti” ističu da je ovaj kolač odličan način da iskoristite starije voće ili ono koje nije mnogo slatko i sočno – tokom pečenja ono postane mekano, aromatično i pretvori se u pravi slatki užitak.

Sastojci:

četiri breskve

50 grama margarina za mazanje tepsije i 110 grama za kolač

sedam kašika šećera

dva jajeta

200 mililitara jogurta

12 kašika brašna

10 grama praška za pecivo

200 mililitara slatke pavlake

Priprema:

Najprije uključite rernu na 180 stepeni kako bi se zagrejala. Kalup ili tepsiju u kojem planirate peći kolač, premažite s 50 grama margarina. Po margarinu rasporadite i dve kašike šećera.

Nakon toga, narežite breskve na krupnije komade pa ih rasporedite po kalupu. U drugoj posudi umutite 110 grama margarina s pet kašika šećera pa dok mutite dodajte jaja i jogurt.

Na kraju dodajte brašno i prašak za pecivo i mutite dok masa ne postane glatka. Smesu prelijte preko voća i poravnajte kašikom. Stavite u rernu da se peče nekih 45 minuta.

Kada je gotov, ostavite ga 15 minuta da se malo ohladi pa ga nožem lagano odvojite od kalupa, poklopite tacnom i okrenite kolač. Ohladite kolač na sobnoj temperaturi pa premažite slatkom pavlakom, koju ste prethodno umutili po uputstvu.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(YouTube/Domaći recepti)

