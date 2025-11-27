Ova sjajna torta se pravi bukvalno za nekoliko min: Nema ni pečenja, nema brašna a ukus će vas oduševiti (video)

Torta koja će se dopasti svakome – uživajte u neodoljivom ukusu.

Ova sjajna torta se pravi bukvalno za nekoliko min – nema ni pečenja, nema brašna a ukus će vas oduševiti!

Ovaj genijalni desert sadrži sastojke s čijim spajanjem zaista ne možete pogrešiti, a super je vest i da vam ne treba brašno ni mleko i da je gotov za samo nekoliko minuta.

Sastojci:

– 200 g običnog čajnog keksa

– 100 g orašastih plodova po ukusu

– 80 g maslaca

– 200 g Nutelle

– 400 g krem sira

– 50 g šećera u prahu

– 200 ml pavlake od 33%

– Prstohvat soli

– Čokolada i malo orašastih plodova za ukrašavanje

Priprema:

Izmrvite keks i orašaste plodove u jednu posudu, zatim rastopite 80 g maslaca i ulijte u smesu i sve zajedno promešajte da se sjedini.

Utisnite podlogu u okrugli kalup od otprilike 18 cm.

U posudu stavite 200 g sira i Nutellu, pa izmiksajte. Sipajte preko keksa, a zatim još umutite pavlaku i šećer s preostalih 200 g sira.

Prelijte tu smesu preko prethodnog sloja od nutele i sira. Ukrasite vrh kolača komadićima orašastih plodova i narendanom čokoladom.

Stavite kolač u frižider na nekoliko sati da se stigne i uživajte u neodoljivom ukusu.

Ova torta je pravi dokaz da savršen desert ne mora da bude komplikovan. Bez pečenja, bez brašna i sa samo nekoliko sastojaka koje sigurno već imate kod kuće, dobijate kremastu, bogatu poslasticu kojoj niko ne može odoleti. Idealna je za trenutke kada želite nešto slatko, a nemate mnogo vremena.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com