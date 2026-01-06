Ova zaboravljena starinska poslastica je bolja od bilo koje torte: Recept za slatku pitu sa jogurtom kojom ćete oduševiti goste

Ova zaboravljena starinska poslastica je bolja od bilo koje torte – recept za slatku pitu sa jogurtom kojom oduševiti goste.



Ovo je tradicionalna poslastica koja nadmašuje čak i tortu!

Sastojci:

Za testo:

– 400 gr brašna T- 500 glatko

– 1 prašak za pecivo

– 1 vanilin šećer

– kora od jednog limuna

– 250 g margarina ili putera

– 5 žumanca

– 150 gr šećera

Testo podelite na dva dela. S tim što će jedan deo biti 2/3 testa, a drugi 1/3 testa. Zavijte u vrećice. Veći deo stavite na 1h u frižider, a manji deo na 1h u zamrzivač.

Fil

– 5 belanca

– 200 g šećera

– 2 kesice vanilin šećera

– 3 čaše od 200 ml jogurta

– 2 čaše od 180 g kisele pavlake

– 5 kašika oštrog brašna

Fil preliti preko istanjenog većeg dela testa, zatim preko narendajte manje testo.

Ova starinska slatka pita sa jogurtom prava je riznica domaćeg ukusa – jednostavna, a raskošna baš onako kako su naše bake znale da naprave. Hrskavo, mirisno testo i nežan, penasti fil od jogurta i pavlake stvaraju savršen spoj koji nas vraća u detinjstvo i miris porodične kuhinje.

Ono što ovu poslasticu izdvaja jeste upravo ta jednostavnost. Bez skupih sastojaka, bez komplikovanih koraka, a rezultat je desert koji oduševi svakog gosta. Bilo da je služite uz popodnevnu kafu ili kao svečani kolač posle ručka, pita sa jogurtom će uvek biti pun pogodak.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

