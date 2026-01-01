Ovaj arapski kolač nema brašna a ni šećera, pravi se za samo 10min: Tako je lako, a ništa ukusnije od njega niste probali

Ovaj arapski kolač nema brašna a ni šećera, pravi se za svega 10min – tako je lako, a ništa ukusnije od njega nista probali!
U poslednje vreme sve više ljudi vodi računa o zdravoj ishrani, pa su poslastice bez brašna, šećera i masnoće postale izuzetno popularne. Ovaj arapski kolač donosi bogatstvo ukusa bez dodatnih kalorija, pružajući savršen spoj zdravlja i uživanja.
Sastojci:
– 120 g ovsenih pahuljica
– 200 ml toplog mleka
– 2 jajeta
– 2 banane
– kašičica ekstrakta vanile (ili 1 kesica vanilinog šećera)
– 40 g kakao praha
– kašičica praška za pecivo
– orasi za posipanje
– čokoladne mrvice za posipanje
– 100 g čokolade
– 40 ml mleka
Priprema:
Sipajte ovsene pahuljice u činiju, prelijte toplim mlekom i ostavite da odstoje 10 minuta.
U drugoj posudi umutite jaja, dodajte izgnječene banane i vanilin šećer, pa dobro promešajte žicom. Dodajte kakao prah i prašak za pecivo, pa sjedinite smesu.
Dodajte ovsenim pahuljicama natopljenim mlekom i sve zajedno promešajte.
Smesu sipajte u kalup za pečenje obložen pek-papirom ili podmazan, pa pospite seckanim orasima, čokoladnim mrvicama ili rendanom čokoladom.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 15-20 minuta.
Kada je kolač gotov, sitno iseckajte čokoladu i otopite je u 40 ml ključalog mleka uz mešanje, pa time prelijte kolač.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(Instagram/balkanski.recepti)
