Ovaj brzi kolač s jabukama gotov je za 10 minuta, a ukusom nadmašuje sve! Bez brašna i šećera

Za samo 10 minuta možete pripremiti kolač koji izgleda i miriše kao iz poslastičarnice – ali potpuno zdrav i bez šećera i brašna. Ovaj recept je tajna koju svi žele znati, a vi možete biti među prvima koji ga isprobaju!
Dok mnogi traže izgovore da odustanu od slatkog zbog dijete ili zdravlja, ovaj kolač dokazuje da možete imati i ukus i zdravlje u isto vreme. Mekan, sočan i aromatičan – jednom kada probate, nećete verovati da je gotov za samo 10 minuta.
Zašto je ovaj kolač poseban?
- Bez brašna – pogodan za sve koji izbegavaju gluten
- Bez šećera – sladak prirodnim sastojcima
- Jednostavan i brz – priprema traje samo 10 minuta
- Sočan i aromatičan – idealan za svaku priliku
Savršeno izbalansiran ukus koji oduševljava i decu i odrasle.
Sastojci
- 2 velika jabuka, rendana
- 3 jaja
- 50 g badema ili oraha, mlevenih
- 2 kašike kokosovog brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- 2 kašike meda ili javorovog sirupa
- 1 kašičica cimeta
- Prstohvat soli
Priprema u 10 minuta
- Umutite jaja sa medom ili sirupom.
- Dodajte rendane jabuke, mlevene orahe, kokosovo brašno, cimet i prstohvat soli.
- Dobro sjedinite smesu i sipajte u pleh obložen papirom za pečenje.
- Pecite na 180°C oko 10 minuta dok kolač ne dobije zlatnu boju.
- Ostavite da se prohladi i uživajte!
Trik: Dodajte malo vanile ili narendane kore limuna za dodatnu aromu koja oduševljava.
Zašto ćete ga voleti
Ovaj kolač nije samo brz i zdrav, već svaki zalogaj donosi osećaj zadovoljstva i domaće topline. Idealno za trenutke kada želite brzo zadovoljstvo bez griže savesti. Svi će tražiti recept!
