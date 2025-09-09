Ovaj brzi kolač s jabukama gotov je za 10 minuta, a ukusom nadmašuje sve! Bez brašna i šećera

 –  
Foto: YouTube/Sweet Recipes (printscreen)

Za samo 10 minuta možete pripremiti kolač koji izgleda i miriše kao iz poslastičarnice – ali potpuno zdrav i bez šećera i brašna. Ovaj recept je tajna koju svi žele znati, a vi možete biti među prvima koji ga isprobaju!

Dok mnogi traže izgovore da odustanu od slatkog zbog dijete ili zdravlja, ovaj kolač dokazuje da možete imati i ukus i zdravlje u isto vreme. Mekan, sočan i aromatičan – jednom kada probate, nećete verovati da je gotov za samo 10 minuta.

Zašto je ovaj kolač poseban?

  • Bez brašna – pogodan za sve koji izbegavaju gluten
  • Bez šećera – sladak prirodnim sastojcima
  • Jednostavan i brz – priprema traje samo 10 minuta
  • Sočan i aromatičan – idealan za svaku priliku
Savršeno izbalansiran ukus koji oduševljava i decu i odrasle.

Sastojci

  • 2 velika jabuka, rendana
  • 3 jaja
  • 50 g badema ili oraha, mlevenih
  • 2 kašike kokosovog brašna
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 2 kašike meda ili javorovog sirupa
  • 1 kašičica cimeta
  • Prstohvat soli

Priprema u 10 minuta

  1. Umutite jaja sa medom ili sirupom.
  2. Dodajte rendane jabuke, mlevene orahe, kokosovo brašno, cimet i prstohvat soli.
  3. Dobro sjedinite smesu i sipajte u pleh obložen papirom za pečenje.
  4. Pecite na 180°C oko 10 minuta dok kolač ne dobije zlatnu boju.
  5. Ostavite da se prohladi i uživajte!
Trik: Dodajte malo vanile ili narendane kore limuna za dodatnu aromu koja oduševljava.

Zašto ćete ga voleti

Ovaj kolač nije samo brz i zdrav, već svaki zalogaj donosi osećaj zadovoljstva i domaće topline. Idealno za trenutke kada želite brzo zadovoljstvo bez griže savesti. Svi će tražiti recept!

Podelite recept sa prijateljima – neka i oni uživaju u brzom i zdravom kolaču!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com