Ovaj kolač je bio hit pre 100 godina – i danas nepogrešivo osvaja sva srca

Najčešće korišćen recept za Mađaricu – kolač koji nepogrešivo osvaja sva srca, sa 8 kora i čokoladnim filom.

Na svakoj slavi, Božiću ili porodičnom okupljanju, postoji jedan kolač koji se ne preskače. To je Mađarica – kolač koji nepogrešivo osvaja sva srca. Njene tanke kore i bogat čokoladni fil čine je kraljicom sitnih kolača. Pre 100 godina bila je znak prestiža i pažnje domaćice, a danas je simbol tradicije i topline. Kada se iznese na sto, svi znaju da je praznik potpun.

Sastojci (za 8 kora):

Za kore:

600 g brašna

200 g maslaca

150 g šećera u prahu

2 jaja

1 kašika kakao praha

2–3 kašike mleka

Za fil (bez oraha):

1 l mleka

300 g šećera

5 kašika kakao praha

4 kašike brašna

200 g maslaca

1 vanilin šećer

Za glazuru:

150 g čokolade za kuvanje

3 kašike ulja

Priprema:

Kore: Umutite maslac, šećer i jaja, dodajte brašno, kakao i mleko. Zamesite testo i podelite na 8 delova. Svaki deo razvaljajte tanko i pecite na 180°C oko 6–7 minuta.

Fil: U mleku skuvajte šećer, kakao i brašno dok se ne zgusne. Ohladite i dodajte umućen maslac i vanilin šećer.

Slaganje: Redajte koru, fil, koru, fil – završite korom. Ostavite da se stegne preko noći.

Glazura: Otopite čokoladu sa uljem i prelijte kolač. Ohladite i secite na kocke.

Konkretni saveti i alternative:

– Ako želite mekše kore, dodajte još malo mleka u testo.

– Fil možete obogatiti rumom ili kafom za jači ukus.

– Glazura od mlečne čokolade daje blaži, kremastiji završetak.

Pitanja i odgovori – Mađarica kolač

Koliko dugo može da stoji Mađarica?

– Do 5 dana u zatvorenoj kutiji.

Može li se zamrznuti?

– Da, isečena na kocke, do 2 meseca.

Zašto baš 8 kora?

– Zato što daje idealan balans između tankih slojeva i bogatog fila.

Zašto je Mađarica kolač koji nepogrešivo osvaja sva srca?

– Zato što spaja tradiciju, bogat ukus i emociju zajedničkog stola.

Mađarica nije samo kolač – ona je priča o tradiciji, strpljenju i ljubavi. Pre više od jednog veka bila je znak pažnje domaćice i ponos svake slavske trpeze, a danas je i dalje kolač koji nepogrešivo osvaja sva srca. Njene tanke kore i bogat čokoladni fil podsećaju nas da se vrednost ne meri brzinom, već pažnjom i toplinom koju unosimo u svaki sloj.

Ako je pripremite po ovom receptu, dobićete kolač koji spaja prošlost i sadašnjost – autentičan, praktičan i uvek omiljen. Mađarica je dokaz da klasici nikada ne izlaze iz mode, već postaju deo porodične tradicije koju prenosimo dalje.

