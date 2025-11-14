Ovaj kolač je bio hit pre 100 godina – i danas nepogrešivo osvaja sva srca

Na svakoj slavi, Božiću ili porodičnom okupljanju, postoji jedan kolač koji se ne preskače. To je Mađarica – kolač koji nepogrešivo osvaja sva srca. Njene tanke kore i bogat čokoladni fil čine je kraljicom sitnih kolača. Pre 100 godina bila je znak prestiža i pažnje domaćice, a danas je simbol tradicije i topline. Kada se iznese na sto, svi znaju da je praznik potpun.
Sastojci (za 8 kora):
Za kore:
- 600 g brašna
- 200 g maslaca
- 150 g šećera u prahu
- 2 jaja
- 1 kašika kakao praha
- 2–3 kašike mleka
Za fil (bez oraha):
- 1 l mleka
- 300 g šećera
- 5 kašika kakao praha
- 4 kašike brašna
- 200 g maslaca
- 1 vanilin šećer
Za glazuru:
- 150 g čokolade za kuvanje
- 3 kašike ulja
Priprema:
Kore: Umutite maslac, šećer i jaja, dodajte brašno, kakao i mleko. Zamesite testo i podelite na 8 delova. Svaki deo razvaljajte tanko i pecite na 180°C oko 6–7 minuta.
Fil: U mleku skuvajte šećer, kakao i brašno dok se ne zgusne. Ohladite i dodajte umućen maslac i vanilin šećer.
Slaganje: Redajte koru, fil, koru, fil – završite korom. Ostavite da se stegne preko noći.
Glazura: Otopite čokoladu sa uljem i prelijte kolač. Ohladite i secite na kocke.
Konkretni saveti i alternative:
– Ako želite mekše kore, dodajte još malo mleka u testo.
– Fil možete obogatiti rumom ili kafom za jači ukus.
– Glazura od mlečne čokolade daje blaži, kremastiji završetak.
Pitanja i odgovori – Mađarica kolač
Koliko dugo može da stoji Mađarica?
– Do 5 dana u zatvorenoj kutiji.
Može li se zamrznuti?
– Da, isečena na kocke, do 2 meseca.
Zašto baš 8 kora?
– Zato što daje idealan balans između tankih slojeva i bogatog fila.
Zašto je Mađarica kolač koji nepogrešivo osvaja sva srca?
– Zato što spaja tradiciju, bogat ukus i emociju zajedničkog stola.
Mađarica nije samo kolač – ona je priča o tradiciji, strpljenju i ljubavi. Pre više od jednog veka bila je znak pažnje domaćice i ponos svake slavske trpeze, a danas je i dalje kolač koji nepogrešivo osvaja sva srca. Njene tanke kore i bogat čokoladni fil podsećaju nas da se vrednost ne meri brzinom, već pažnjom i toplinom koju unosimo u svaki sloj.
Ako je pripremite po ovom receptu, dobićete kolač koji spaja prošlost i sadašnjost – autentičan, praktičan i uvek omiljen. Mađarica je dokaz da klasici nikada ne izlaze iz mode, već postaju deo porodične tradicije koju prenosimo dalje.
