Ovaj kolač od 6 sastojaka je apsolutni hit: Ispečete jedno testo, a dobijete tri preukusna sloja!

Hit na internetu! Kolač od 6 sastojaka sa neverovatnom tajnom – iz jednog testa dobijate tri sloja. Tako lako, a tako impresivno!

Kako je moguće da se jedno testo tokom pečenja pretvori u tri sloja? Donosimo vam recept za viralni kolač od 6 sastojaka!

Ova poslastica je po mnogo čemu specifična, ali svakako ono što je najviše oduševilo ljubitelje slatkiša je testo koje se tokom pečenja razdvaja u tri prelepa sloja! Desert se viralno proširio internetom, posebno na blogovima posvećenim poslastičarstvu, a ljudi masovno dele različite varijacije kolača.

Mi vam u nastavku otkrivamo originalni recept koji morate da probate.

Sastojci:

4 jaja

150 g kristal šećera

1 kašičica ekstrakta vanile

125 g maslaca

115 g brašna

500 ml mleka

Priprema:

Zagrejte rernu na 160 stepeni i lagano podmažite kalup za tortu ili posudu u kojoj ćete spremati kolač.

Uzmite jaja, odvojite žumanca i belanaca i sipajte ih u odvojene posude.

Dodajte šećer u posudu sa žumacima i mutite jedan minut sve dok smesa ne postane fine teksture i bledo žute boje.

Zatim ulijte ekstrakt vanile i prethodno otopljen i prohlađen maslac dodajte u smesu i mutite dok postepeno dodajete prosejano brašno. Sipajte mleko, malo po malo, i sve vreme mutite smesu koja treba da postane rastresita.

Umutite belanca u drugoj posudi tako da dobijete čvrst sneg.

Pomoću špatule nežno dodajte belanca u prethodno pripremljenu smešu sa žumancima. Dobijenu smesu sipajte u kalup za tortu i stavite u rernu.

Vreme pečenja varira u zavisnosti od jačine vaše rerne, ali u proseku je potrebno od 40 do 60 minuta. Ako se kolač trese kad prodrmate posudu, znači da nije još gotov. Proveravajte ga na svakih pet minuta sve dok se lepo ne ispeče.

Kad bude bio pečen, izvadite ga iz rerne, prevrnite na tanjir ili poslužavnik i ostavite da se ohladi. Slojeve nećete videti sa spoljašnje strane, već kada ga budete sekli.

Nemojte da ga isečete sve dok se potpuno ne ohladi. Prijatno!

Kako da čarobni kolač učinite još boljim?

Kada savladate originalni recept, vreme je da eksperimentišete. Ovaj kolač od 6 sastojaka lako prihvata nove arome:

Čokoladna magija : Umesto 115 g brašna, stavite 100 g brašna i 15 g kvalitetnog kakao praha. Dobićete troslojni čokoladni užitak!

: Umesto 115 g brašna, stavite 100 g brašna i 15 g kvalitetnog kakao praha. Dobićete troslojni čokoladni užitak! Aroma citrusa : Dodajte naribanu koricu jednog limuna ili pomorandže u smesu sa žumancima. To će dodati svežinu i neutralisati slatkoću.

: Dodajte naribanu koricu jednog limuna ili pomorandže u smesu sa žumancima. To će dodati svežinu i neutralisati slatkoću. Sa sezonskim voćem : Desetak minuta pre kraja pečenja, možete nežno posuti bobičasto voće (maline, borovnice) preko gornjeg sloja. Samo pazite da se ne potope u smesu.

: Desetak minuta pre kraja pečenja, možete nežno posuti bobičasto voće (maline, borovnice) preko gornjeg sloja. Samo pazite da se ne potope u smesu. Začini za jesen i zimu: U prah za pečenje dodajte prstohvat cimeta ili muskatnog oraščića za topliji, zimski ukus.

Ovaj kolač od 6 sastojaka nije samo trend, već pravo malo remek-delo koje dokazuje da najbolja magija u kuhinji ne zahteva komplikacije. Neka vas ne plaši retko testo; strpljenje pri pečenju i hlađenju je ključ!

Imate li sve sastojke? Pustite magiju da se dogodi: isprobajte ovaj viralni recept već danas!

