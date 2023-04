Ovaj kolač san je svake žene: Sprema se brzo, a toliko je kremast i čokoladan da će vas raspametiti

Kremasti čokoladni kolač koji se brzo sprema san snova je svake žene. Većina nas, kad tad, ima momenat da nam se jede nešto slatko, čokoladno i kremasto, a tada nam uglavnom ni jedan kupovni slatkiš ne deluje kako treba i nije to to. Zato smo rešili da vam otkrijemo recept za kolać koji je baš to to i u kome ćete slasno uživati.

Sastojci:

400 ml mleka

100 g šećera

1 prstohvat soli

100 ml mleka

2 supene kašike kakao

90 g mlečne čokolade

8 g agar-agara (posni želatin)

2 kašike vode

Priprema:

400 ml mleka sipajte u šerpu i zagrejte ga dok povremeno mešate. U ostalih100 ml mleka umešajte kakao pa dodajte u mleko. Kuvajte uz stalno mešanje, pa u to ubacite i mlečnu čokoladu. Želatin razmutite u vodi, pa i to dodajte smesi sa mlekom. Pustite da provri i kuvajte 2 minuta. Sipajte vruće u kalup, ostavite da se ohladi, pa stavite u fruižider na par sati. Ukrasite kakaom.

