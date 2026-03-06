Ovaj posni kolač sa orasima pravi se bez muke, a jede s uživanjem: Sočan, jeftin i neodoljiv

Ovaj posni kolač sa orasima je toliko sočan da nećete verovati da unutra nema ni jaja ni mleka. Jeftin je i uvek ispadne savršeno.

Vaskršnji post je počeo, a sa njim i muka šta slatko izneti na sto. Posni kolači ne moraju biti dosadni ili bezukusni. Uz prave sastojke, mogu biti sočni, aromatični i savršeni za svaku priliku. Ovaj recept za posni kolač sa orasima kombinuje jednostavne namirnice koje verovatno već imate u kuhinji, a rezultat je mekan i mirisni kolač koji se topi u ustima.

Sastojci za posni kolač sa orasima:

200 g brašna

100 g šećera

100 ml suncokretovog ulja

250 ml biljnog mleka (soja, ovseno ili bademovo)

100 g mlevenih oraha (+ malo za posipanje)

1 kesica praška za pecivo

1 kesica vanilin šećera

Prstohvat soli

Po želji: malo ruma ili vanile za aromu

Priprema:

Zagrejte rernu na 180°C, nauljite i pobrašnite pleh (ili obložite papirom za pečenje). U jednoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo, šećer, vanilu, so i mlevene orahe. U drugoj pomešajte biljno mleko, ulje i rum (ako koristite).

Sipajte tečne sastojke u suve i lagano promešajte dok ne dobijete glatku smesu, bez grudvica. Sipajte smesu u pleh i pospite po vrhu malo mlevenih oraha. Pecite 30 do 35 minuta, pa uz pomoć čačkalice proverite da li posni kolač sa orasima gotov.

Kada bude gotov, ostavite kolač da se ohladi 10 do 15 minuta pre sečenja. Po želji, možete ga premazati posnim čokoladnim prelivom ili posuti šećerom u prahu.

Kako da ostane sočan danima

Da vam posni kolač ne bi postao tvrd kao kamen već sutradan, držite se ovih pravila koja provereno rade:

Čim čačkalica izađe suva, vadite ga iz rerne. Ako ga prepečete samo pet minuta duže, postaće suv i mrvičast.

Čim ga izvadite, izbockajte ga viljuškom i premažite sa dve kašike džema ili prelijte sa malo soka od pomorandže. Tako će unutrašnjost ostati vlažna k’o duša.

Ne dirajte ga dok je vreo. Pustite ga da se skroz ohladi u tepsiji jer se tako ukusi povežu, a vlaga ostane zarobljena unutra.

Zasladite post bez mnogo troška

Ovaj kolač je dokaz da najlepše stvari u životu ne moraju da koštaju bogatstvo. Dok kuća miriše na pečene orahe i toplu vanilu, shvatićete da ste za par stotina dinara napravili poslasticu koja greje dušu bolje od bilo koje kupovne torte.

Spremite ga s ljubavlju, poslužite uz toplu kafu i uživajte u svakom zalogaju koji se prosto topi u ustima. Nema veće sreće nego kad ukućani traže parče više, a vama srce puno jer ste ih obradovali nečim domaćim i sočnim.

Da li vi u ovaj kolač dodajete i šaku suvog grožđa ili volite samo čist ukus oraha? Pišite nam u komentarima!

