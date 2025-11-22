Ovaj recept za gurabije je star skoro pola veka, mnogi kažu da su najbolje na svetu

Da li su ovo najbolje gurabije na svetu?

Ovaj recept za gurabije je star skoro pola veka, mnogi kažu su najbolje na svetu.

Gurabije su omiljena tradicionalna poslastica, pripremljena od jednostavnih sastojaka poput brašna, maslaca ili margarina, šećera i jaja. Ovi prhki kolačići podsećaju na kekse, ali se ističu posebnim ukusom i finijom teksturom.

Često se gurabije obogaćuju orašastim plodovima ili komadićima čokolade, a po završetku pečenja obavezno se posipaju šećerom u prahu. Ovi slatki zalogaji popularni su u raznim kulturama, naročito na Balkanu, i neizostavni su deo prazničnih trpeza i posebnih proslava. U nastavku vam donosimo provereni recept za gurabije „kao iz bakine kuhinje,“ koji budi drage uspomene na detinjstvo.

Sastojci:

– 250 g masti

– 150 g šećera u prahu

– 1 jaje

– 1 kašičica vanilin šećera

– 500 g brašna

– prstohvat soli

– Šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Umutite maslac ili margarin sa šećerom u prahu dok ne postane kremasto. Dodajte jaje i vanilin šećer, pa dobro sjedinite. U smesu postepeno dodajte brašno i prstohvat soli. Mešajte dok ne dobijete glatko testo.

Od testa pravite male kuglice ili diskove, a možete ih po želji dekorisati viljuškom ili orasima. Stavite gurabije na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj pećnici na 180°C oko 15-20 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.

Kada su pečene, izvadite ih iz rerne i pustite da se ohlade. Po želji, pospite šećerom u prahu, poslužite uz čaj ili kafu i uživajte u slasnim domaćim gurabijama!

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(danas.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com