Ovaj sutlijaš je najbolji za post na vodi – toliko je ukusan da ga vole i oni koji ne poste.

Recept za najbolji sutlijaš idealan za post na vodi – kremast, jednostavan i toliko ukusan da ga obožavaju i oni koji ne poste.

Zašto je baš ovaj sutlijaš najbolji za post na vodi?

Kada se pomene post na vodi, mnogi misle da poslasticama tu nema mesta. Ali ovaj sutlijaš dokazuje suprotno – kremast je, blagog ukusa, čak i onima koji ne poste.

Ovaj recept kombinuje jednostavne sastojke dostupne svima za desert koji se topi u ustima. Idealno je rešenje za dane posta, ali i za trenutke kada želite nešto slatko, a bez mlečnih proizvoda.

Da biste pripremili ovaj desert, biće vam potrebno:

200 g pirinča

1,2 l vode

100 g šećera

1 štapić vanile ili kašičica ekstrakta vanile

prstohvat soli

limunova korica po želji

Po želji, na kraju možete dodati cimet ili rendanu limunovu koricu za aromu. Ova kombinacija čini ovaj sutlijaš najbolji za post po ukusu i mirisu – jednostavan, ali preukusan desert.

Priprema:

Operite pirinač pod hladnom vodom da uklonite višak skroba. U šerpu sipajte vodu i dodajte pirinač.

Kuvajte na srednjoj temperaturi dok pirinač ne omekša i upije vodu.

Dodajte šećer, vanilu i prstohvat soli, pa kuvajte još nekoliko minuta. Po želji dodajte limunovu koricu ili cimet.

Tokom kuvanja, voda će se smanjivati, a pirinač postajati sve kremastiji.

Kada desert postigne gustinu koja vam prija, sklonite ga sa vatre i ostavite da se malo ohladi. Poslužite topao ili hladan – obe varijante su podjednako ukusne.

Cake i trikovi

Da bi vaš sutlijaš ispao idealan, obratite pažnju na nekoliko stvari:

Koristite kvalitetan pirinač, poput okruglog zrna, koji daje kremastu strukturu. Ne žurite sa kuvanjem – strpljenje je ključno za postizanje prave teksture.

Umesto šećera možete koristiti i prirodne zaslađivače kao što je med ili eritritol ako izbegavate šećer (po završetku kuvanja).

Ovaj recept za sutlijaš najbolji za post pokazuje da i tokom posta možete uživati u slatkišima bez osećaja krivice. Samo nekoliko sastojaka, malo vremena i strpljenja dovoljni su da dobijete kremast, ukusan desert koji će obradovati i vas i vaše goste.

Probajte ga tokom posta na vodi – ili bilo kog drugog dana – i otkrijte zašto mnogi smatraju da je upravo ovaj sutlijaš najbolji izbor za svaku priliku.

