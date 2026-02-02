Ovako spektakularnu tortu još niste probali, pravo umetničko delo, a lako se pravi! (VIDEO)

Najbolje od svega je što ova spektakularna torta lako pravi, ne peče se, a svi će misliti da ste je kupili u poslastičarnici.

Torta sa palačinkama, pavlakom i voćem na prvi pogled izgleda spektakularno!

Najbolje od svega je što se lako pravi, ne peče se, a svi će misliti da ste je kupili u poslastičarnici. Iznenadite ukućane ili goste ovom fenomenalnom tortom i uživajte u ukusu.

Sastojci za spektakularnu tortu od palačinki

Za palačinke

2 jajeta

25 g šećera

pola kesice vanilin šećera

prstohvat soli

300 ml mleka

30 g kakao praha

180 g brašna

200 ml prokuvane vode

4 g praška za peciva

Za fil:

16 g želatina

80 ml hladne vode

800 g kisele pavlake

150 g šećera u prahu

pola kesice vanilin šećera

300 g kompota od breskve

300 g kompota od višnje

Za glazuru:

150 g tamne čokolade

1 kašika mleka

30 g putera

Priprema:

Najpre napravite palačinke od navedenih sastojaka. Ispecite ih. Kiselu pavlaku pomešajte sa šećerom u prahu. Želatin rastvorite u vodi, pa ga dodajte pavlaci. Okrugli kalup sa odvojivim ivicama obložite providnom folijom pa na dno stavite jednu palačinku. Premažite je smesom od pavlake.

Uz pomoć plitke činije ili čaše pravimo ostatak. U čašu ili činiju ubacite palačinku tako da ivice vire. Napunite je filom i ubacite po malo seckanog voća iz kompota. Spojite ivice koje vire prstima i tako spojen „paketić“ prebacite u kalup. To uradite sa ostalim palačinkama dok ne utrošite materijal. Vodite računa da vam fil ne iscuri i da palačinke budu zbijene. odozgo dodajte preostalo voće iz kompota, fil od pavlake i prekrijte jednom palačinkom, prenosi Stvarukusa.

Pokrijte providnom folijom i stavite u frižider na sat vremena. Za to vreme sastojke za glazuru otopite u mikrotalasnoj. Tortu izvadite iz kalupa, stavite na rešetku i prelijte glazurom. Vratite na još sat vremena u frižider. Nakon toga secite tortu.

