Ovako spektakularnu tortu još niste probali, pravo umetničko delo, a lako se pravi! (VIDEO)

Torta sa palačinkama, pavlakom i voćem na prvi pogled izgleda spektakularno!
Najbolje od svega je što se lako pravi, ne peče se, a svi će misliti da ste je kupili u poslastičarnici. Iznenadite ukućane ili goste ovom fenomenalnom tortom i uživajte u ukusu.
Sastojci za spektakularnu tortu od palačinki
Za palačinke
2 jajeta
25 g šećera
pola kesice vanilin šećera
prstohvat soli
300 ml mleka
30 g kakao praha
180 g brašna
200 ml prokuvane vode
4 g praška za peciva
Za fil:
16 g želatina
80 ml hladne vode
800 g kisele pavlake
150 g šećera u prahu
pola kesice vanilin šećera
300 g kompota od breskve
300 g kompota od višnje
Za glazuru:
150 g tamne čokolade
1 kašika mleka
30 g putera
Priprema:
Najpre napravite palačinke od navedenih sastojaka. Ispecite ih. Kiselu pavlaku pomešajte sa šećerom u prahu. Želatin rastvorite u vodi, pa ga dodajte pavlaci. Okrugli kalup sa odvojivim ivicama obložite providnom folijom pa na dno stavite jednu palačinku. Premažite je smesom od pavlake.
Uz pomoć plitke činije ili čaše pravimo ostatak. U čašu ili činiju ubacite palačinku tako da ivice vire. Napunite je filom i ubacite po malo seckanog voća iz kompota. Spojite ivice koje vire prstima i tako spojen „paketić“ prebacite u kalup. To uradite sa ostalim palačinkama dok ne utrošite materijal. Vodite računa da vam fil ne iscuri i da palačinke budu zbijene. odozgo dodajte preostalo voće iz kompota, fil od pavlake i prekrijte jednom palačinkom, prenosi Stvarukusa.
Pokrijte providnom folijom i stavite u frižider na sat vremena. Za to vreme sastojke za glazuru otopite u mikrotalasnoj. Tortu izvadite iz kalupa, stavite na rešetku i prelijte glazurom. Vratite na još sat vremena u frižider. Nakon toga secite tortu.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com