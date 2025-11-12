Ovakve vanilice još niste jeli: Kažu da su najbolje na svetu, a malo ko zna pravi recept

Donosimo vam recept za najlepše domaće vanilice – one koje mirišu na detinjstvo, koje su mekane, krhke i prosto se tope u ustima. Nisu to industrijske verzije koje se kupuju u kutiji, već prave, ručno pravljene vanilice kakve su nekada spremale bake – sa dušom, strpljenjem i tajnim sastojkom: ljubavlju.
Koliko su domaće vanilice popularne u Srbiji, najbolje govori činjenica da se ubrajaju među najprodavanije proizvode na našem tržištu i kolače koji se najčešće prave za praznike, slave i porodična okupljanja. Njihov ukus je toliko prepoznatljiv da je prešao granice – čulo se za njih čak i u svetu, gde su vanilice proglašene za najbolje sitne kolače.
Ako ste mislili da znate sve o vanilicama, ovaj recept će vas razuveriti. Jer domaće vanilice iz ove kuhinje nisu samo kolač – one su uspomena, ritual i dokaz da jednostavno može biti savršeno.
Ovaj starinski recept ćete odmah zapisati.
Potrebno je:
- 200 g masti
- 3 kašike šećera
- 1 jaje
- 1 žumance
- 1/2 limuna – sok
- 1 limun – kora
- 450 g brašna
- 2 kesice vanilin šećera
- 250 g šećera u prahu
- 250 g džema od šljiva
Priprema:
Umutiti mast sa 3 kašike šećera, jednim celim jajetom i jednim žumancetom, sokom od polovine limuna i narendanom korom od jednog limuna (koru rendati na sitno rende).
Dodati 450 g brašna i zamesiti testo.
Pobrašnjaviti radni deo i razvući testo. Rernu zagrejati na 180 C.
Modlicama vaditi vanilice, ređati ih na pleh i peći u namašćenom plehu dok ne porumene. Ispečene vanilice ostaviti da se prohlade.
U velikom dubokom tanjiru pomešati vanilin šećer i šećer u prahu. Prohlađene vanilice tretirati na sledeći način: Jednu vanilicu premazati džemom i preklopiti drugom vanilicom. Ovako formiranu vanilicu uvaljati u prethodno pomešanom prah šećeru i vanilin šećeru.
Domaće vanilice nisu samo kolač – one su uspomena
Recept koji ste upravo pročitali nije samo lista sastojaka, već poziv da usporite, zamesite sa srcem i podelite nešto lepo sa onima koje volite.
U vremenu kada se sve ubrzava, domaće vanilice nas podsećaju da najlepše stvari nastaju polako. Ako ih napravite po ovom receptu, nećete samo dobiti savršene kolačiće – dobićete trenutak mira, topline i onaj osećaj da ste kod kuće.
Da li i na vašoj trpezi zauzimaju posebno mesto?
