Ovakve vanilice još niste jeli: Kažu da su najbolje na svetu, a malo ko zna pravi recept

Recept za najlepše domaće vanilice: mekane, mirisne, tope se u ustima. Malo ko zna ovu verziju, a svi je obožavaju.

Donosimo vam recept za najlepše domaće vanilice – one koje mirišu na detinjstvo, koje su mekane, krhke i prosto se tope u ustima. Nisu to industrijske verzije koje se kupuju u kutiji, već prave, ručno pravljene vanilice kakve su nekada spremale bake – sa dušom, strpljenjem i tajnim sastojkom: ljubavlju.

Koliko su domaće vanilice popularne u Srbiji, najbolje govori činjenica da se ubrajaju među najprodavanije proizvode na našem tržištu i kolače koji se najčešće prave za praznike, slave i porodična okupljanja. Njihov ukus je toliko prepoznatljiv da je prešao granice – čulo se za njih čak i u svetu, gde su vanilice proglašene za najbolje sitne kolače.

Ako ste mislili da znate sve o vanilicama, ovaj recept će vas razuveriti. Jer domaće vanilice iz ove kuhinje nisu samo kolač – one su uspomena, ritual i dokaz da jednostavno može biti savršeno.

Ovaj starinski recept ćete odmah zapisati.

Potrebno je:

200 g masti

3 kašike šećera

1 jaje

1 žumance

1/2 limuna – sok

1 limun – kora

450 g brašna

2 kesice vanilin šećera

250 g šećera u prahu

250 g džema od šljiva

Priprema:

Umutiti mast sa 3 kašike šećera, jednim celim jajetom i jednim žumancetom, sokom od polovine limuna i narendanom korom od jednog limuna (koru rendati na sitno rende).

Dodati 450 g brašna i zamesiti testo.

Pobrašnjaviti radni deo i razvući testo. Rernu zagrejati na 180 C.

Modlicama vaditi vanilice, ređati ih na pleh i peći u namašćenom plehu dok ne porumene. Ispečene vanilice ostaviti da se prohlade.

U velikom dubokom tanjiru pomešati vanilin šećer i šećer u prahu. Prohlađene vanilice tretirati na sledeći način: Jednu vanilicu premazati džemom i preklopiti drugom vanilicom. Ovako formiranu vanilicu uvaljati u prethodno pomešanom prah šećeru i vanilin šećeru.

Domaće vanilice nisu samo kolač – one su uspomena

Recept koji ste upravo pročitali nije samo lista sastojaka, već poziv da usporite, zamesite sa srcem i podelite nešto lepo sa onima koje volite.

U vremenu kada se sve ubrzava, domaće vanilice nas podsećaju da najlepše stvari nastaju polako. Ako ih napravite po ovom receptu, nećete samo dobiti savršene kolačiće – dobićete trenutak mira, topline i onaj osećaj da ste kod kuće.

Da li i na vašoj trpezi zauzimaju posebno mesto?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com