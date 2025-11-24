Ove ledene kocke sa kokosom su toliko kremaste da se tope na prvi zalogaj – recept koji moraš probati

Isprobajte ovaj recept za ledene kocke sa kokosom – toliko kremaste da se tope na prvi zalogaj. Savršena domaća poslastica za sve prilike!

Ledene kocke sa kokosom – kremasti desert koji se topi u ustima.
Ako tražiš desert koji je lagan, kremast i osvežavajući, ledene kocke sa kokosom su pravi izbor. To je kolač koji ne zahteva posebnu priliku – dovoljno je da poželiš mali trenutak uživanja. Kada se spoje kokos, mleko i lagani krem, dobija se desert koji se topi u ustima i ostavlja osećaj nežnosti i slatkog zadovoljstva.

Recept za ledene kocke sa kokosom

Sastojci:

  • 1 l mleka
  • 200 g šećera
  • 100 g kokosovog brašna
  • 2 pudinga od vanile
  • 100 g maslaca
  • 100 g čokolade za glazuru

Priprema:

1. U 800 ml mleka dodaj šećer i kokosovo brašno, pa kuvaj dok ne omekša.

2. U preostalih 200 ml mleka razmuti puding od vanile i dodaj u ključalu smesu. Mešaj dok ne postane gusto i kremasto.

3. Kada se masa malo prohladi, umešaj maslac da dobiješ glatku teksturu.

4. Sipaj krem u pleh obložen papirom za pečenje i ostavi da se ohladi u frižideru.

5. Na ohlađenu masu dodaj otopljenu čokoladu kao glazuru.

6. Kada se sve stegne, seci na kocke i posluži.

Praktični trikovi i zamene

  • Ako želiš da desert bude manje sladak, smanji količinu šećera i dodaj malo meda.
  • Umesto klasičnog pudinga, možeš koristiti puding od kokosa za još intenzivniji ukus.
  • Za vegansku verziju koristi kokosovo mleko i biljni margarin.
  • Ako voliš hrskavost, dodaj sloj keksa na dno pre nego što sipaš krem.

Najčešća pitanja o ledenim kockama sa kokosom

Koliko dugo mogu da stoje u frižideru?

  • Do 3 dana, u dobro zatvorenoj posudi.

Mogu li se zamrznuti?

  • Da, ledene kocke sa kokosom mogu se zamrznuti do mesec dana, ali ih izvadi bar sat vremena pre posluživanja.

Koji je najbolji preliv?

  • Najčešće se koristi čokoladna glazura, ali možeš dodati i voćni preliv od malina ili jagoda.

Ledene kocke sa kokosom nisu klasičan desert – one su mali ritual uživanja. Jednostavne su za pripremu, prilagodljive različitim ukusima i uvek donose osvežavajući trenutak. Ako želiš kolač koji je kremast, lagan i koji se topi na prvi zalogaj, ovaj recept je vredan probanja.

