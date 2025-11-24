Ove ledene kocke sa kokosom su toliko kremaste da se tope na prvi zalogaj – recept koji moraš probati

Isprobajte ovaj recept za ledene kocke sa kokosom – toliko kremaste da se tope na prvi zalogaj. Savršena domaća poslastica za sve prilike!

Ako tražiš desert koji je lagan, kremast i osvežavajući, ledene kocke sa kokosom su pravi izbor. To je kolač koji ne zahteva posebnu priliku – dovoljno je da poželiš mali trenutak uživanja. Kada se spoje kokos, mleko i lagani krem, dobija se desert koji se topi u ustima i ostavlja osećaj nežnosti i slatkog zadovoljstva.

Recept za ledene kocke sa kokosom

Sastojci:

1 l mleka

200 g šećera

100 g kokosovog brašna

2 pudinga od vanile

100 g maslaca

100 g čokolade za glazuru

Priprema:

1. U 800 ml mleka dodaj šećer i kokosovo brašno, pa kuvaj dok ne omekša.

2. U preostalih 200 ml mleka razmuti puding od vanile i dodaj u ključalu smesu. Mešaj dok ne postane gusto i kremasto.

3. Kada se masa malo prohladi, umešaj maslac da dobiješ glatku teksturu.

4. Sipaj krem u pleh obložen papirom za pečenje i ostavi da se ohladi u frižideru.

5. Na ohlađenu masu dodaj otopljenu čokoladu kao glazuru.

6. Kada se sve stegne, seci na kocke i posluži.

Praktični trikovi i zamene

Ako želiš da desert bude manje sladak, smanji količinu šećera i dodaj malo meda.

Umesto klasičnog pudinga, možeš koristiti puding od kokosa za još intenzivniji ukus.

Za vegansku verziju koristi kokosovo mleko i biljni margarin.

Ako voliš hrskavost, dodaj sloj keksa na dno pre nego što sipaš krem.

Najčešća pitanja o ledenim kockama sa kokosom

Koliko dugo mogu da stoje u frižideru?

Do 3 dana, u dobro zatvorenoj posudi.

Mogu li se zamrznuti?

Da, ledene kocke sa kokosom mogu se zamrznuti do mesec dana, ali ih izvadi bar sat vremena pre posluživanja.

Koji je najbolji preliv?

Najčešće se koristi čokoladna glazura, ali možeš dodati i voćni preliv od malina ili jagoda.

Ledene kocke sa kokosom nisu klasičan desert – one su mali ritual uživanja. Jednostavne su za pripremu, prilagodljive različitim ukusima i uvek donose osvežavajući trenutak. Ako želiš kolač koji je kremast, lagan i koji se topi na prvi zalogaj, ovaj recept je vredan probanja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com