Ove ledene kocke sa kokosom su toliko kremaste da se tope na prvi zalogaj – recept koji moraš probati

Ako tražiš desert koji je lagan, kremast i osvežavajući, ledene kocke sa kokosom su pravi izbor. To je kolač koji ne zahteva posebnu priliku – dovoljno je da poželiš mali trenutak uživanja. Kada se spoje kokos, mleko i lagani krem, dobija se desert koji se topi u ustima i ostavlja osećaj nežnosti i slatkog zadovoljstva.
Recept za ledene kocke sa kokosom
Sastojci:
- 1 l mleka
- 200 g šećera
- 100 g kokosovog brašna
- 2 pudinga od vanile
- 100 g maslaca
- 100 g čokolade za glazuru
Priprema:
1. U 800 ml mleka dodaj šećer i kokosovo brašno, pa kuvaj dok ne omekša.
2. U preostalih 200 ml mleka razmuti puding od vanile i dodaj u ključalu smesu. Mešaj dok ne postane gusto i kremasto.
3. Kada se masa malo prohladi, umešaj maslac da dobiješ glatku teksturu.
4. Sipaj krem u pleh obložen papirom za pečenje i ostavi da se ohladi u frižideru.
5. Na ohlađenu masu dodaj otopljenu čokoladu kao glazuru.
6. Kada se sve stegne, seci na kocke i posluži.
Praktični trikovi i zamene
- Ako želiš da desert bude manje sladak, smanji količinu šećera i dodaj malo meda.
- Umesto klasičnog pudinga, možeš koristiti puding od kokosa za još intenzivniji ukus.
- Za vegansku verziju koristi kokosovo mleko i biljni margarin.
- Ako voliš hrskavost, dodaj sloj keksa na dno pre nego što sipaš krem.
Najčešća pitanja o ledenim kockama sa kokosom
Koliko dugo mogu da stoje u frižideru?
- Do 3 dana, u dobro zatvorenoj posudi.
Mogu li se zamrznuti?
- Da, ledene kocke sa kokosom mogu se zamrznuti do mesec dana, ali ih izvadi bar sat vremena pre posluživanja.
Koji je najbolji preliv?
- Najčešće se koristi čokoladna glazura, ali možeš dodati i voćni preliv od malina ili jagoda.
Ledene kocke sa kokosom nisu klasičan desert – one su mali ritual uživanja. Jednostavne su za pripremu, prilagodljive različitim ukusima i uvek donose osvežavajući trenutak. Ako želiš kolač koji je kremast, lagan i koji se topi na prvi zalogaj, ovaj recept je vredan probanja.
