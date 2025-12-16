Ove starinske kiflice sa orasima su bolje od svih kolača – ko ih jednom proba, ne pravi više ništa drugo.
Ako postoji kolač koji u jednom zalogaju vraća u detinjstvo i miriše na kuhinju naših baka, onda su to upravo ove starinske kiflice sa orasima. Jednostavne, mekane i bogatog ukusa, prave se od sastojaka koje gotovo uvek imamo kod kuće.
Bez komplikacija i dugog čekanja, a rezultat su kiflice koje se tope u ustima i nestaju sa tanjira brže nego što se ispeku. Savršene su uz šolju kafe ili čaja, za goste ili kao mali slatki trenutak samo za sebe.
Sastojci:
Za testo:
- 300 g brašna
- 60 g kisele pavlake
- 180 g putera
- 1 jaje
Za punjenje:
- 200 g mlevenih oraha
- 2 kašike prah šećera
- 1 kesica (9 g) vanilin šećera
- 2 kašike džema od kajsija
- 1 kašika mleka
Priprema:
U činiji pomešajte brašno, kiselu pavlaku, puter i jaje. Umesite glatko testo i ostavite ga kratko da odstoji. Za fil sjedinite mlevene orahe, prah šećer, vanilin šećer, džem i mleko.
Od testa razvucite koru i secite trougliće. Na svaki trouglić stavite punjenje od oraha i uvijte kiflicu. Poređajte kiflice na pleh obložen papirom za pečenje.
Pecite na 180°C oko 10–15 minuta, dok blago ne porumene.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(malikuhar.com)
