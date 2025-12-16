Ako volite poslastice iz bakine kuhinje, ove kiflice sa orasima morate probati!

Ove starinske kiflice sa orasima su bolje od svih kolača – ko ih jednom proba, ne pravi više ništa drugo.

Ako postoji kolač koji u jednom zalogaju vraća u detinjstvo i miriše na kuhinju naših baka, onda su to upravo ove starinske kiflice sa orasima. Jednostavne, mekane i bogatog ukusa, prave se od sastojaka koje gotovo uvek imamo kod kuće.

Bez komplikacija i dugog čekanja, a rezultat su kiflice koje se tope u ustima i nestaju sa tanjira brže nego što se ispeku. Savršene su uz šolju kafe ili čaja, za goste ili kao mali slatki trenutak samo za sebe.

Sastojci:

Za testo:

300 g brašna

60 g kisele pavlake

180 g putera

1 jaje

Za punjenje:

200 g mlevenih oraha

2 kašike prah šećera

1 kesica (9 g) vanilin šećera

2 kašike džema od kajsija

1 kašika mleka

Priprema:

U činiji pomešajte brašno, kiselu pavlaku, puter i jaje. Umesite glatko testo i ostavite ga kratko da odstoji. Za fil sjedinite mlevene orahe, prah šećer, vanilin šećer, džem i mleko.

Od testa razvucite koru i secite trougliće. Na svaki trouglić stavite punjenje od oraha i uvijte kiflicu. Poređajte kiflice na pleh obložen papirom za pečenje.

Pecite na 180°C oko 10–15 minuta, dok blago ne porumene.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(malikuhar.com)

