Ove tri torte su hit svake slave: Domaćice ih rado prave, a gosti obožavaju!

Jedan od nezaobilaznih elemenata slavske trpeze, koja je prepuna raznovrsnih jela i specijaliteta, svakako je slavska torta.

Slavska torta je prava simbolika krsne slave, jer uz svečanu trpezu i jela koja se pripremaju za ovaj dan, torta nosi posebnu težinu. Njena priprema je često umetnički proces koji se prenosi sa generacije na generaciju, a njeni ukusi i oblici su bogati i raznoliki. Mnoge domaćice ulažu poseban trud da slavsku tortu učine savršenom, kako bi iznenadile svoje goste i pokazale svoje kulinarske veštine.

Torte za slavu obično imaju bogat složeni ukus i mogu se pripremati u različitim varijantama, od klasičnih biskvita sa kremom, do složenijih torti sa čokoladom, voćem ili orasima.

Među najpopularnijim vrstama, koje smo mi izdvojili su ove tri, a za svaku donosimo recept i način pripreme.

Reforma torta

Sastojci:

16 belanaca

20 kašika šećera

400 gr mlevenih oraha

4 kašike brašna

Za fil:

16 žumanaca

200 gr šećera

200 gr šećera u prahu

250 gr putera

200 gr crne čokolade

i još 200 grama čokolade, 4 kašike ulja za glazuru

Priprema:

Umutite četiri belanca sa pet kašika šećera u čvrst šne. Kašiku brašna i 100 gr mlevenih oraha dodajte umućenim belancima, pa sve sjedinite žicom, laganim pokretima kako belanca ne bi „spala“.

Rernu zagrejte na 180 stepeni.

U pleh veličine 30×22 cm stavite papir za pečenje, sipajte smesu za koru, poravnajte i pecite u zagrejanoj rerni od 12 do 15 minuta, u zavisnosti od jačine rerne. Kora treba blago da porumeni.

Tako uradite i sa preostale tri kore.

Žumanca ulupajte sa kristal šećerom da budu penasta.

Fil od žumanaca skuvajte na pari, a ukoliko nemate šerpu za kuvanje filova na pari, to jednostavno uradite pomoću dve šerpe.

Veću šerpu stavite na ringlu i sipajte vodu, manju šerpu – u kojoj ćete kuvati fil stavite na veću, tako da voda koja vri ne dodiruje dno šerpice u kojoj su žumanca.

Kada voda provri, smanjite vatru da ne ključa jako, ali da nastavi da vri i kuvajte fil oko 20 minuta ili duže, ako bude potrebe, sve vreme mešajući.

Fil sa žumancima je skuvan kada povučete varjaču po sredini suda i vidite dno.

Sklonite fil sa vatre, dodajte izlomljenu čokoladu i puter pa sve dobro sjedinite mikserom. Fil pokrijte prijanjajućom folijom i ostavite da se potpuno ohladi.

Kada je fil potpuno hladan, penasto ga umutite mikserom.

Fil podelite na četiri dela i filujte kore. Tri četvrtine količine fila rasporedite između korica, a poslednji deo ostavite za premazivanje stranica torte.

Čokoladu otopite sa četiri kašike ulja i prelijte preko torte.

Tortu ukrasite po želji, jezgrima oraha, rendanom čokoladom ili pospite mlevenim orasima i ostavite da prenoći u frižideru, pa isecite na željenu parčad i poslužite.

Beli Egipat torta

Sastojci:

Potrebno je za jednu koru (prave se 3 kore):

4 belanca

4 kašike šećera

2 kašike brašna

1 mala kašičica praška za pecivo

4 kašike pečenih mlevenih lešnika

Za žuti fil:

750 ml mleka

12 žumanaca

100 gr gustina

2 vanilnog šećera

200 gr šećera

200 gr bele čokolade za kuvanje

250 gr margarina

Za beli fil:

400 ml slatke pavlake

100 gr krem sira1

100 gr pečenih mlevenih lešnika

Za dekoraciju:

400 ml slatke pavlake

2 kašike šećera u prahu

malo pečenih seckanih lešnika

Priprema:

Umutite belanca, pa postepeno dodajte i šećer i umutite u čvrstu penu. Dodajte brašno, prašak za pecivo, lešnike i lagano izmešati žicom. Kalup prečnika 26 cm obložite papirom, spati smesu, pa je lepo poravnajte.

Pecite na 200 stepeni, oko 20 minuta. Postupak ponovite i sa druge dve kore. Umutite žumanca, dodajte šećer i vanilin šećer, pa sve lepo umutite. Dodajte naizmenično gustin i mleko. Umutite dobro, da nema grudvica. Stavite mleko da se kuva, pa kad proključa dodajte razmućen gustin uz intenzivno mešanje, da se ne bi uhvatile grudvice.

Kuvajte dok se fil ne zgusne. U fil dodajte belu čokoladu za kuvanje i mešajte dok se ne rastopi. Prebacite fil u drugu posudu, prekrijte i ostaviti da se ohladi. Umutite margarin sobne temperature, pa umutite ohlađeni fil i spojite smese postepenim dodavanje žutog fila u margarin.

Dobro umutite miksrom, pa fil podelite na tri dela. Umutite slatku pavlaku, dodajte krem sir i nastavite mućenje. Dodajte pečene, samlevene lešnike i kašikom promešajte smesu. Fil podelite na tri dela. Prvu koru premažite žutim filom, zatim belim, pa preko stavite drugu koru i ponovite postupak kao sa prvom. Preklopite trećom korom, pa ponovite postupak kao sa prethodne dve.

Umutite slatku pavlaku, dodajte šećer u prahu, pa premažite tortu. Dekorišite po želji.

Doboš torta

Sastojci:

Za koru:

9 jaja

300 g šećera

270 g brašna

Za fil:

9 jaja

330 g šećera

210 g čokolade

240 g margarina

240 g putera

Za glazuru:

18 kašika šećera

1 komadić putera

malo soka od limuna

Priprema:

Od smese za koru sve sastojke podelite na tri dela, kako biste pekli koru tri puta. Odvojte belanca od žumanca, pa belanca umutite u čvrst sneg i postepeno dodajte polovinu šećera sve vreme muteći mikserom. Kada to bude gotovo, ubacite žumanca, pa kad se sve sjedini, ubacite i brašno, lagano mešajući špatulom.

Tepsiju u kojoj ćete peći kore podmažite i pospite brašnom. Smesu za koru sipajte u pleh i poravnajte. Pecite je oko 10 minuta na 180 stepeni. Kada budu ivice kore porumenele, izvadite iz rerne, špatulom odvojte ivice kore od tepsije, pa prebacite na krpu.

Sve ponovite i sa ostatkom sastojaka za još dve kore.

Umutite jaja sa šećerom, pa ih stavite da ih kuvate na pari. Jako je važno da dno šerpe ne dodiruje vrelu vodu. Najbolje da stavite ringlu na slabu temperaturu kako bi se bolje spremilo.

Kada počne fil da se zgušnjava, ubacite čokoladu, pa promešajte dok se ne rastopi. Čokolada će dodatno stegnuti fil, pa kad se to desi, sklonite sa ringle i ostavite da se ohladi.

Puter umutite penasto i ubacite ga u ohlađeni krem skuvanih žumanaca i čokolade.

U šerpi sa širim dnom otopite šećer bez mešanja. Kada sav šećer promeni boju, onda varjačom promešajte. Dodajte kockicu putera i nemojte se iznenaditi što će reakcija biti burna, brzo će se stišati. Ukoliko želite da posvetlite glazuru, dodajte sok od limuna.

Jednu spremnu koru urežite nožem obrise budućih šnita. Vreo karamel izlijte na koru, razmažite ga po celoj površini kore i sačekajte nekoliko trenutaka. Zatim nožem obeležite komade po konturama koje će se istaći kroz glazuru. Morate brzo raditi jer se glazura brzo steže.

Kore premazujte tankim slojem fila i ređajte jednu na drugu. Na kraju slaganje završite poslednjom korom koju ste glazirali.

Dobro ohladite pre posluživanja.

Prijatno!

