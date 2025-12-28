Odlični salčići uz ovaj trik – jednostavnija verzija recepta sa džemom, koja olakšava proces pripreme, ali ni malo ne umanjuje njihov predivan ukus.

Ovi salčići se tope u ustima, toliko su dobri – jedan zaboravljeni trik sa salom daje im tako naročit i dobar šmek.

Salčići su staro i dobro poznato slatko pecivo, prepoznatljivo po svom specifičnom, bogatom ukusu. Uz ovaj trik ukus će im biti još bolji.

Ispunjeni finim džemom, njihova tajna leži u testu koje se pravi uz dodatak svinjskog sala, što im daje poseban, neodoljiv ukus. Iako ova informacija možda ne zvuči privlačno na prvi pogled, upravo salo je zaslužno za njihovu prepoznatljivu mekoću i teksturu koja se topi na jeziku.

Ovi sitni kolačići su savršen dodatak uz šolju kafe, a često se nađu na prazničnim trpezama i prilikom porodičnih okupljanja. Zahvaljujući njihovoj popularnosti među svim generacijama, priprema salčića često postaje porodična aktivnost. U nastavku sledi jednostavnija verzija recepta za salčiće s džemom, koja olakšava proces pripreme, ali ni malo ne umanjuje njihov predivan ukus.

Sastojci:

– 500 g brašna

– 200 g samlevenog sala

– 1 prašak za pecivo

– 1 jaje

– 200 ml jogurta

– 1/2 kašičice soli

– džem (od kajsije ili šljive) za punjenje

Priprema:

U velikoj posudi pomešajte brašno, so i prašak za pecivo. Dodajte samleveno svinjsko salo i prstima ga usitnite dok ne dobijete mrvičastu strukturu.

U drugoj posudi umutite jaje i jogurt, pa ih dodajte u mešavinu sa brašnom, pa sve dobro sjedinite.

Na pobrašnjenoj površini razvijte testo debljine oko 1 cm. Isecite testo na kvadrate ili krugove (oko 5 cm u prečniku). Na sredinu svakog komada stavite malo džema, a zatim savijte ivice prema unutra da dobijete male paketiće.

Prebacite salčiće na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 20-25 minuta, ili dok salčići ne postanu zlatnosmeđi.

Pospite ih prah šećerom i poslužite tople ili hladne (ukusni su u obe varijante) i uživajte!

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

