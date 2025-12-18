Ovo je najbrži kolač na svetu – gotov za 5 minuta, a osvaja na prvi zalogaj (video)

Ovo je najbrži kolač na svetu – bez pečenja, gotov za 5 minuta, idealan za iznenadne goste i slatke trenutke kad vam treba nešto odmah.

Zaboravite na sate provedene u kuhinji. Ako ste ikada poželeli da zasladite dan bez muke, upoznajte najbrži kolač na svetu – gotov za samo 5 minuta, bez pečenja, bez nereda i bez čekanja.

Već na prvi pogled, ovaj kolač osvaja svojim izgledom – sočan, raskošan i kao stvoren za fotografiju. Ali ono što će vas zaista oduševiti jeste činjenica da se priprema brže nego što biste stigli da skuvate kafu. Bez pečenja, bez komplikovanih koraka, bez nereda u kuhinji – samo nekoliko sastojaka, jedna činija i pet minuta vašeg vremena. Da, dobro ste pročitali: pet minuta! Zato s pravom nosi titulu najbrži kolač na svetu.

Savršen je za one trenutke kada vam se najave gosti, kada vam padne šećer ili kad jednostavno želite nešto slatko – odmah. Mekan, kremast, a opet dovoljno čvrst da se seče u savršene kocke, ovaj desert je dokaz da brzina ne mora da znači kompromis u ukusu. Ako ste mislili da je nemoguće napraviti poslasticu za pet minuta, vreme je da upoznate najbrži kolač na svetu – jer ponekad je najlepše ono što nastane u tren oka.

Sastojci: sve što već imate kod kuće

1 jaje

Prstohvat soli

Šećer 50g

Vanilin šećer 10 g

Brašno 20 g

Kukuruzni skrob 20 g

Mleko 500 ml

Maslac 50-60 g

Čokoladni keks 300 g

Mlečna čokolada 180 g

Pavlaka za kuvanje 33-36% 90g

Mleveni kikiriki 90g.

Priprema:

Detalje o tome kako da pripremate ovaj kolač pogledajte u videu.

Slatko zadovoljstvo bez čekanja

U svetu u kojem stalno žurimo, ovaj kolač je mali podsetnik da uživanje ne mora da traje satima. Dovoljno je pet minuta, nekoliko sastojaka i želja da sebi ili nekome ulepšate dan. Bilo da ste početnik u kuhinji ili iskusni sladokusac, najbrži kolač na svetu postaće vaš tajni adut za sve prilike. Probajte ga već danas – i uverite se da brzina i ukus mogu da idu ruku pod ruku.

