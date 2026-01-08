Ovo je najzdraviji kolač na svetu: Recept je star 6.000 godina, a tajna je u samo 2 sastojka

Ovaj najzdraviji kolač sprema se za tili čas, a efekat na zdravlje osetićete odmah!
Mnogi od vas tragaju za idealnim izvorom snage, a odgovor se krije u dubokoj prošlosti. Ovaj starinski slatkiš se spominje još u Homerovoj Ilijadi pod nazivom Intrion. Upravo se on davao helenskim ratnicima pre odlaska u bitku kako bi imali energiju i snagu za nadljudske napore. Čak je i Herodot, otac istorije, ovaj recept nazivao lekom i delicijom istovremeno.
Danas je on poznat kao najzdraviji kolač koji možete pripremiti a čine ga dve super-namirnice: susam i med.
Zašto je ovo najzdraviji kolač za vaš organizam?
Kombinacija susama i meda (poznata kao Pasteli) daruje vam „sveti gral“ nutrijenata. U samo nekoliko zalogaja unosite cink, gvožđe, magnezijum, kalcijum i čitav niz vitamina B grupe. Sinergija ovih sastojaka dokazano reguliše masnoće u krvi, smiruje nepravilne otkucaje srca i drastično poboljšava cirkulaciju.
Ako patite od hroničnog umora ili stresa, najzdraviji kolač na bazi tahinija i meda može biti vaš prirodni spas. Studije potvrđuju da redovna konzumacija pomaže kod depresije, ateroskleroze i visokog krvnog pritiska, dok antioksidansi štite vaš organizam na ćelijskom nivou.
Izvorni recept za Pasteli
Sastojci:
- 300 grama tahinija (pasta od čistog mlevenog susama)
- 300 grama prirodnog meda
Napomena o tahiniju: Možete ga kupiti gotovog ili napraviti sami. Dovoljno je da lagano popržite semenke susama do zlatne boje, a zatim ih izblendate sa malo ulja dok ne dobijete glatku pastu.
Postupak pripreme:
U posudi pomešajte tahini i med. Iako su oba sastojka tečna, primetićete čudo – mešanjem će se stvrdnuti u masu koja se oblikuje poput plastelina.
Po želji, u masu možete dodati šaku drobljenih oraha, badema ili lešnika.
Važna napomena: Smesu nikako nemojte peći jer ćete uništiti lekovita svojstva i pokvariti ukus.
Napravite kuglice ili pločice, uvaljajte ih u cele semenke susama i odložite u frižider.
Kako se konzumira?
Iako je ovo najzdraviji kolač koji možete pojesti, budite umereni jer je u pitanju prava energetska bomba. Dovoljne su 2-3 kuglice dnevno da osetite neverovatnu promenu u energiji i snazi.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com