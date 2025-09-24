Ovo je recept za staru, zaboravljenu vojvođansku poslasticu: Nema ko je ne voli, a 1 voće je tajna savršenog ukusa

Danas je skoro potpuno zaboravljen.

Ovo je recept za staru, zaboravljenu vojvođansku poslasticu – nema ko je ne voli, a jedno voće je tajna savršenog ukusa!

Kitnikez je tradicionalni vojvođanski slatkiš, zapravo žele napravljen od dunja, koji je nekada bio vrlo cenjen, ali je s vremenom potonuo u zaborav. Danas ga se retko ko seća, pa smo rešili da vratimo ovaj dragoceni recept i podsetimo vas na slatkiš koji su naši preci obožavali, prenosi danas.rs

Osnovni sastojci kitnikeza su dunje, šećer i limun, dok se po želji mogu dodati i seckani orasi, koji daju hrskavost i bogatiju aromu. Često se naziva i „sir od dunja“ zbog svoje čvrste teksture. Ako želite da probate ovaj nostalgični slatkiš, jednostavno ga možete napraviti kod kuće, a recept sledi u nastavku.

Sastojci:

– 1 kg dunja

– 900 g šećera

– 1 limun

– 100 g seckanih oraha (po želji)

Priprema:

Dunje dobro operite i isecite na kockice (nemojte ih ljuštiti). U dublju šerpu sipajte vodu, dodajte sok od jednog limuna, pa ubacite i dunje i kuvajte ih oko sat vremena na tihoj vatri. Nakon toga ih ispasirajte, najbolje uz pomoć štapnog miksera ili u blenderu.

U dobijeni pire od dunja dodajte šećer, pa nastavite da kuvate (minimum još dva sata), često mešajući drvenom varjačom. Kada se smesa stegne (konzistencija treba da bude gušća i čvršća od džema) kitnikez je gotov. Ukoliko želite, u ovoj fazi možete dodati seckane orahe.

Željeni kalup (može onaj za banana hleb) ili tepsiju obložite papirom za pečenje ili blago pouljite. Sipajte kitnikez, pa ostavite da se ohladi i stegne. Nakon nekoliko dana, izvadite, secite na kriške ili kocke, po želji pospite prah šećerom, i uživajte!

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com