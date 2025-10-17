Palačinke prave i starinske, baš kao što su ih pravile i naše bake – tako tanke, a ukusne i mekane kao duša

Svako ima neki svoj savršeni recept za palačinke – možda je ovaj baš onaj najbolji.

Sa ovim proverenim receptom, vaše palačinke će uvek ispasti savršene!

Sastojci:

– 3 jaja

– 300 g brašna

– 500 ml mleka ili vode

– 2 kašike ulja

– na vrh kašičice soli

Priprema:

1. Sipajte brašno u posudu, pa dodajte jaja i dobro izmešajte. Dodajte mleko ili vodu. Zatim dodajte so i dve kašike šećera, pa dobro sjedinite, tako da smesa bude jednolična i bez grudvica. Testo ne treba da bude previše gusto, ako je potrebno dodajte malo kisele vode.

2. Testo sipajte kutlačom u tiganj, u kom ste prethodno zagrejali nekoliko kapi ulja. Malo okrećite tiganj kako bi se smesa ravnomerno rasporedila do ivica. Obradite pažnju da ne sipate previše smese kako bi vam palačinke bile što tanje.

3. Kad palačinka počne da se odvaja od tiganja, vreme je da je okrenete na drugu stranu. Pecite je tako još oko pola minuta, pa izvadite na tanjir.

4. Ostalo vam je još da ih nafilujete po želji – da li će biti slatke ili slane, sami odučite. Bilo sa kremom, džemom, orasima ili stare dobre sa šećerom.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(still.kurir.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com