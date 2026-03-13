Par jeftinih sastojaka i najkremastiji kolač gotov je za 10 minuta, brzo posluženje uz kafu!

Najkremastija poslastica, keks torta je poslastica koja uspeva svima, a potrebno je samo par jeftinih sastojaka koje imate u kuhinji.

Obavezno probajte ovaj slatkiš – nećete se pokajati! Najkremastiji kolač razgrabiće vam za tren, čim ga napravite. Par jeftinih sastojaka i gotov je za 10 minuta

Predstavljamo vam najbrži recept za domaću keks tortu koji svima uspeva. Najkremastiji kolač napravićete za desetak minuta. Sastojke uglavnom već imate u svojoj kuhinji.

Slatki desert sa ukusom kafe uvek je sjajan izbor za brzo posluženje uz šoljicu kafe, naročito ako vam za njegovu pripremu ne treba mnogo vremena i sastojaka.

Za ovu kremastu tortu potrebno je samo par jeftinih sastojaka, možete upotrebiti bilo koji keks, a možete povećati količinu instant kafe u receptu ako želite da bude „jača“.

Najkremastiji kolač – sastojci:

pakovanje keksa po izboru

125 ml toplog mleka + još jedna kašika

2 kašike instant kafe

1 kašika šećera

1 kašika kakao praha

250 ml slatke pavlake

40 grama šećera u prahu

Dekoracija:

1 kašika kristal šećera

1 kašika mleka

1 kašika instant kafe

1 kašika kakao praha

Priprema

Za umakanje keksa: Sipajte 125 ml toplog mleka, 1 kašiku instant kafe i 1 kašiku šećera, pa sve dobro promešajte i sklonite sa strane.

Za fil: U odvojenu posudu sipajte kašiku instant kafe, zatim jednu kašiku kakao praha, pa kašiku toplog mleka i mešajte dok se ne sjedini i sklonite i to sa strane.

Za fil: U treću posudu sipajte 250 ml slatke pavlake. Dodajte 40 grama šećera u prahu i dobro umutite mikserom dok se fino ne zgusne i ne dobijete čvrst sneg. U to zatim ubacite smesu sa kakao prahom, pa nastavite da mutite.

Ređanje keksa i fila: Umačite u prvu mešavinu (od mleka, kafe i šećera) keksiće jedan po jedan, ali ne predugo da se ne bi raspali, već tek na sekund. Ređajte keks po dnu kalupa za tortu. Zatim namažite preko kremastim filom i poređajte još jedan red umočenog keksa, pa ponovo premažite filom.

Ukrašavanje: Na kraju pomešajte sastojke za dekoraciju, pa kašikom posipajte po površini tortice i pređite čačkalicom da ukrasite.

Stavite u frižider, da najkremastiji kolač koji ste napravili odstoji 3-4 sata i stegne se.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com